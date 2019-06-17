Пострадавшая от гололеда волгоградка нашла виновных только летом





Администрация Волгограда выплатит денежную компенсацию морального вреда, утраченный заработок и оплатит расходы на лечение жительнице Дзержинского района, которая в марте 2018 года упала на льду и повредила позвоночник. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение принял Волгоградский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу пострадавшей. Дело в том, что Дзержинский районный суд ранее отказал женщине в ее требованиях, так как посчитал, что она не представила надлежащих доказательств наличия причинно-следственной связи между действиями (бездействием) ответчика и причиненного ей ущерба. Однако апелляционная инстанция отменила это решение и вынесла другое.

Установлено, что женщина получила перелом грудного отдела позвоночника 16 марта 2018 года в результате падения на обледенелой дороге на улице Кутузовской у социально-педагогического колледжа в Дзержинском районе. На суде пострадавшая утверждала, что вред ее здоровью был причинен в результате ненадлежащего исполнения ответчиками обязанности по содержанию автомобильных дорог.

Ее слова подтверждались документами из ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи», из которых следовало, что женщину забрала «скорая» именно с улицы Кутузовской, где она получила травму по причине гололеда. На лечении пострадавшая находилась почти пять месяцев. Почему-то суд первой инстанции должную оценку этим документам не дал, а сослался на копию журнала производства работ по содержанию уличной дорожной сети Дзержинского района города Волгограда. В нем содержалась запись, что на данном участке, где упала женщина, за день до ЧП, т.е 15 марта, были проведены работы по очистке тротуара от снега, произведена его обработка противогололедным материалом. Также указывается, что в этот день была пасмурная погода, шел снег с дождем, был гололед.

Апелляционная инстанция пришла к выводу, что доказательств того, что данные работы действительно были проведены на улице Кутузовской, нет. Представленные ответчиком фотографии улицы также были признаны недостаточными доказательствами, так как на них не было даты съемки и привязки к местности. С учетом всех материалов дела областной суд признал требования пострадавшей обоснованными. Учитывая, что земельный участок, на котором произошло падение пострадавшей, является собственностью муниципального образования - город-герой Волгоград, суд обязал городскую администрацию выплатить ущерб. В удовлетворении исковых требований к администрации Волгоградской области, которая также проходила ответчиком по делу, было отказано.



