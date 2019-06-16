На Центральной набережной Волгограда «зебра-призрак» таит смертельную угрозу для пешеходов

Общество 16.06.2019 09:26
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16.06.2019 09:26
Ежечасно на Центральной набережной Волгограда сотни людей рискуют жизнью, переходя через дорогу. Для того, чтобы преодолеть отрезок пути от центральной лестницы до причала №10, волгоградцы и гости города оказываются один на один с летящими машинами.
Пешеходный переход на данном участке исчез после монтажа в 2018 году сцены фан-феста чемпионата мира по футболу. Мундиаль давно закончился, но «зебра» на рокадной дороге так и не появилась. Между тем, это популярный маршрут у туристов и горожан (особенно после реконструкции верхней террасы набережной), которые хотят насладиться красотами Волги или совершить водную прогулку на теплоходе.
О бывшем присутствии дорожного знака говорит одинокая металлическая опора, а также бледный след разметки на асфальте. Пешеходы по старой памяти, видя знакомые полоски на дороге, смелой поступью выходят на проезжую часть. Автомобилисты ведут себя по-разному – кто-то заранее замедляет ход машины, кто-то в последнюю секунду давит по тормозам, иные мчатся без остановки.
В любую секунду на этом месте может случиться беда. И тогда уже не будет столь важно, кто из участников дорожного движения виноват – пешеход, не заметивший отсутствие знака, или водитель, который в плотном автомобильном потоке просто не успеет разглядеть человека перед капотом.
В пресс-службе администрации Волгограда пояснили, что знак "Пешеходный переход", а также соответствующую разметку не восстанавливали ввиду наличия ограждения, препятствующего проходу пешеходов. В связи с демонтажом забора работы по нанесению разметки запланированы с учетом погодных условий в ночь с воскресенья на понедельник. Ночное время выбрано для минимизации неудобств участников дорожного движения.
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