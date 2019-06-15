Общество

Пропавшая в Волгограде школьница четыре дня гуляла по торговым центрам

Общество 15.06.2019 21:31
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15.06.2019 21:31


В Волгограде нашли пропавшую четыре дня назад 13-летнюю девочку. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, школьница ушла из своего дома в Дзержинском районе во вторник, 11 июня. С тех пор о ее местонахождении достоверно не было известно. Однако до полицейских и участвующих в ее поисках волонтеров доходила информация о том, что ребенка видели в различных торгово-развлекательных центрах. 
По предварительным данным, причиной ее ухода из дома стал семейный конфликт. А сегодня правоохранители обнаружили девочку у подруги. К счастью, ничего криминального с ней не произошло. Сейчас она чувствует себя нормально. Известно, что семья на учете не состоит, но девочка раньше уже уходила из дома.
Фото: ВРОО "ВолгоСпас-Поиск пропавших детей"

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