Более 140 кв. метров занимает детская песочница в жилом районе «Новый свет»





В районе «Новый Свет», который возводит компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) в Волгограде, находится самая большая городская детская песочница. Площадь песочницы составляет более 140 кв. м.

Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, для ее заполнения было привезено 100 тонн качественного песка, который предварительно был просеян с помощью специального оборудования. Металлический каркас песочницы обшит сосновой доской и отшлифован для безопасного использования. Пространство игрового комплекса организовано таким образом, чтобы было удобно малышам и взрослым. По периметру сделаны борты разного уровня, которые можно использовать как скамью.

В день открытия песочницы для ребят и их родителей был организован праздник двора с увлекательными квестами и играми.





«Большая песочница построена в рамках благоустройства существующего сквера в районе «Новый Свет». В дальнейшем здесь планируется установить деревянные лежаки и беседки, чтобы жители района могли устраивать праздники и пикники. Инфраструктура «Нового Света» благоприятна для проживания семей с детьми. В районе построен детский сад, работают магазины, аптеки, развивающие кружки для детей, зимой действует ледовый каток. При проектировании домов также большое внимание уделяется комфортному проживанию семей с детьми. На первом этаже нового дома, который сейчас возводится в районе, будет отдельное помещение для хранения колясок и велосипедов; комната гигиены. Входы в подъезды расположены на уровне земли, что позволит жителям с ограниченными возможностями, родителям с колясками и пожилым людям легко заходить внутрь дома», — отметил генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

На данный момент в районе «Новый Свет» введены и заселены 11 жилых комплексов. Сейчас строится 4 очередь, которая состоит из двух домов. Первый комплекс будет сдан в 4 квартале 2019 г., второй — через год в конце 2020 г. За 10 лет все объекты компании были введены вовремя или досрочно.





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