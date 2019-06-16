Экономика

Более 140 кв. метров занимает детская песочница в жилом районе «Новый свет»

Экономика 16.06.2019 05:29 Реклама
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16.06.2019 05:29


В районе «Новый Свет», который возводит компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) в Волгограде, находится самая большая городская детская песочница. Площадь песочницы составляет более 140 кв. м.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, для ее заполнения было привезено 100 тонн качественного песка, который предварительно был просеян с помощью специального оборудования. Металлический каркас песочницы обшит сосновой доской и отшлифован для безопасного использования. Пространство игрового комплекса организовано таким образом, чтобы было удобно малышам и взрослым. По периметру сделаны борты разного уровня, которые можно использовать как скамью.
В день открытия песочницы для ребят и их родителей был организован праздник двора с увлекательными квестами и играми. 

«Большая песочница построена в рамках благоустройства существующего сквера в районе «Новый Свет». В дальнейшем здесь планируется установить деревянные лежаки и беседки, чтобы жители района могли устраивать праздники и пикники. Инфраструктура «Нового Света» благоприятна для проживания семей с детьми. В районе построен детский сад, работают магазины, аптеки, развивающие кружки для детей, зимой действует ледовый каток. При проектировании домов также большое внимание уделяется комфортному проживанию семей с детьми. На первом этаже нового дома, который сейчас возводится в районе, будет отдельное помещение для хранения колясок и велосипедов; комната гигиены. Входы в подъезды расположены на уровне земли, что позволит жителям с ограниченными возможностями, родителям с колясками и пожилым людям легко заходить внутрь дома», — отметил генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.
На данный момент в районе «Новый Свет» введены и заселены 11 жилых комплексов. Сейчас строится 4 очередь, которая состоит из двух домов. Первый комплекс будет сдан в 4 квартале 2019 г., второй — через год в конце 2020 г. За 10 лет все объекты компании были введены вовремя или досрочно.

Приобрести квартиру в районе «Новый Свет» горожане могут, воспользовавшись одной из доступных ипотечных программ от банков-партнеров или специальными предложениями в честь юбилея «Синара-Девелопмент». Например, просторную трехкомнатную квартиру с кухней-гостиной и двумя санузлами можно купить со скидкой 10%. Выгода составит  до 380 тыс. руб. Акции  действуют до 30 июня 2019 года. 

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