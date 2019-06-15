МЧС предупредило о чрезвычайной пожароопасности в Волгоградской области

При возникновении пожара нужно немедленно звонить по телефону «101».
Общество 15.06.2019 16:04
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15.06.2019 16:04
На большей части территории Волгоградской области и в Волгограде на ближайшие дни объявлена чрезвычайная пожароопасность - 5 класс горимости леса, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС по региону. В отдельных районах области сохранится высокая пожароопасность - 4 класс горимости леса. Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона воздержаться от посещения лесов. Запрещается бросать непотушенные сигареты, спички, оставлять промасленную ветошь, разводить костры, выжигать сухую растительность.
При возникновении пожара нужно немедленно звонить по телефону «101».
При возникновении пожара нужно немедленно звонить по телефону «101».
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