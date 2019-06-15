В Волгоградской области ребёнок разбился, играя на горке





Поход в парк в Камышине закончился для школьника серьёзными травмами. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, ЧП случилось сегодня около часа дня в парке у ДК "Текстильщик". По предварительным данным, девятилетний мальчик упал с игровой горки высотой около 2,5 метров. Пострадавшего ребенка госпитализировали в центральную городскую больницу. Врачи диагностировали у него закрытый перелом костей плеча и предплечья со смещением, а также кататравму (повреждения, полученные при падении с высоты). Обстоятельства случившегося уточняются.