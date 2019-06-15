В Волгоградской области ребёнок разбился, играя на горке

Происшествия 15.06.2019 15:00
1107 0
15.06.2019 15:00
Поход в парк в Камышине закончился для школьника серьёзными травмами. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, ЧП случилось сегодня около часа дня в парке у ДК "Текстильщик". По предварительным данным, девятилетний мальчик упал с игровой горки высотой около 2,5 метров. Пострадавшего ребенка госпитализировали в центральную городскую больницу. Врачи диагностировали у него закрытый перелом костей плеча и предплечья со смещением, а также кататравму (повреждения, полученные при падении с высоты). Обстоятельства случившегося уточняются.
Реклама
Популярное по теме
07.06.2019 11:24
28872 14
12.06.2019 11:15
26568 0
26.05.2019 09:54
17623 24
Подросток-велосипедист пострадал в ДТП в Волгоградской области15.06.2019 10:57
Происшествия 15.06.2019 10:57
542 0 Обсудить
В Волгограде на одной улице сгорели две легковушки15.06.2019 09:43
Происшествия 15.06.2019 09:43
1198 0 Обсудить
В Волгограде перевернулся автомобиль, пострадали ребенок и женщина14.06.2019 18:52
Происшествия 14.06.2019 18:52
2510 3 Обсудить
В Волгограде двое детей пострадали в ДТП из-за пьяной матери14.06.2019 17:30
Происшествия 14.06.2019 17:30
1242 3 Обсудить
Жители Махачкалы пострадали в ДТП с автобусом на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград"14.06.2019 17:05
Происшествия 14.06.2019 17:05
1290 1 Обсудить
В Волгограде угнали битую "Оку" с багажником на крыше14.06.2019 12:00
Происшествия 14.06.2019 12:00
1899 4 Обсудить
Пожилая волгоградка лишилась сбережений из-за цветка14.06.2019 11:37
Происшествия 14.06.2019 11:37
6671 3 Обсудить
В Волгограде пьяный мотоциклист на спортбайке врезался в трактор14.06.2019 11:27
Происшествия 14.06.2019 11:27
801 3 Обсудить
В Волжском нашли тело пропавшего купальщика с пентаграммой на руке14.06.2019 11:05
Происшествия 14.06.2019 11:05
8988 10 Обсудить
Предпенсионер печатал и сбывал поддельные деньги в Волгоградской и Воронежской областях14.06.2019 09:08
Происшествия 14.06.2019 09:08
3450 5 Обсудить
В Волжском ищут пропавшего купальщика с пентаграммой на руке13.06.2019 10:54
Происшествия 13.06.2019 10:54
3081 1 Обсудить
В Волжском трое подростков на мотоцикле пострадали в ДТП13.06.2019 10:20
Происшествия 13.06.2019 10:20
2170 2 Обсудить
Двое детей и взрослый пострадали при столкновении такси с грузовиком в Волгограде13.06.2019 10:09
Происшествия 13.06.2019 10:09
2547 5 Обсудить
Под Волгоградом грабитель вынес из частного дома ювелирных изделий на миллион рублей13.06.2019 09:11
Происшествия 13.06.2019 09:11
2097 7 Обсудить
В Волгограде дерево рухнуло на проезжавшую машину12.06.2019 11:41
Происшествия 12.06.2019 11:41
3508 0 Обсудить
Реклама