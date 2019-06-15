Общество 15.06.2019 13:12
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15.06.2019 13:12
Нефтедобывающая компания обязала регоператора Волгоградской области в сфере обращения с ТКО вывозить отходы, невзирая на погоду и другие неблагоприятные условия. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, ООО «Газнефтесервис» занимается добычей нефти и газа в Жирновском районе почти в 5 километрах от села Алешники. В начале этого года регоператор направил в адрес нефтяников проект договора на оказание услуг по вывозу мусора. Однако в компании не согласились с некоторыми положениями договора и предложили ООО «Управление отходами-Волгоград» скорректировать некоторые пункты. Однако регоператор проигнорировал эти предложения. Тогда нефтяная компания обратилась в суд с требованием обязать ООО «Управление отходами-Волгоград» подписать договор с учетом корректировки. В частности, руководство ООО «Газнефтесервис» не устроил пункт, который освобождал регоператора от ответственности за невыполнение обязательств в связи с «отсутствием доступа к контейнерным площадкам». Нефтяники посчитали, что регоператор не будет вывозить мусор с производственной площадки, аргументируя это отдаленностью объекта и сложными климатическими условиями. Суд согласился с доводами заявителя и обязал регоператора заключить договор с учетом пожеланий нефтяной компании. Решение суда не вступило в законную силу.
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