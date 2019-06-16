Для губернатора Волгоградской области купят полевой «шатер»

Общество 16.06.2019 15:22
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16.06.2019 15:22
Управление делами администрации Волгоградской области заказало каркасно-тентовую конструкцию на алюминиевом профиле. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, сооружение необходимо для проведения мероприятий по мобилизационной подготовке. Место поставки «шатра» - здание администрации Волгоградской области. Стоимость покупки – около 6,5 миллиона рублей. Конструкция уже приобретена у единственного поставщика, название которого в документации не указывается.
Напомним, губернатор Волгоградской области не первый раз участвует в командно-штабных учениях. Как правило, для таких целей разворачивают полевой шатер.
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