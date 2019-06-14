В Волгограде перевернулся автомобиль, пострадали ребенок и женщина





Два человека, в том числе ребенок, пострадали сегодня вечером в аварии в Краснооктябрьском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, около шести часов вечера, на проспекте Металлургов перевернулся легковой автомобиль. По предварительным данным, 31-летняя женщина-водитель не справилась с управлением. Пострадал находившийся в машине пятилетний мальчик.

По данным экстренных служб, женщина также получила сотрясение мозга, но от госпитализации она отказалась. Ребенка доставили в БСМП №7. По словам очевидцев, авария случилась у остановки “Рынок Северный”.

Фото: Никита Шипулин