В Волгограде перевернулся автомобиль, пострадали ребенок и женщина

Происшествия 14.06.2019 18:52
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14.06.2019 18:52
Два человека, в том числе ребенок, пострадали сегодня вечером в аварии в Краснооктябрьском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, около шести часов вечера, на проспекте Металлургов перевернулся легковой автомобиль. По предварительным данным, 31-летняя женщина-водитель не справилась с управлением. Пострадал находившийся в машине пятилетний мальчик.
По данным экстренных служб, женщина также получила сотрясение мозга, но от госпитализации она отказалась. Ребенка доставили в БСМП №7. По словам очевидцев, авария случилась у остановки “Рынок Северный”.
Фото: Никита Шипулин
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