В Волжском нашли тело пропавшего купальщика с пентаграммой на руке





Тело пропавшего молодого человека нашли в Волжском. Как сегодня сообщила ИА “Высота 102” следователь СО по Волжскому СУ СКР по Волгоградской области Ирина Колпакова, утонувшего накануне обнаружили водолазы в устье реки Ахтубы. По предварительным данным, 12 июня 18-летний парень с компанией друзей пришел на пляж на острове Зеленый, чтобы искупаться в Ахтубе. Молодые люди гурьбой зашли в воду. Когда же они вышли из реки, то через какое-то время поняли, что их товарищ пропал. Это произошло между 16 и 17 часами. Они сообщили о случившемся спасателям. Водолазы до темна обследовали реку, но в тот день поиски результатов не дали.

Ранее сообщалось, что из особых примет у парня были две татуировки в виде пентаграммы и кинжала, пронзающего розу. Известно, что молодые люди перед купанием алкоголь не употребляли. Сейчас следователи и эксперты выясняют из-за чего произошла трагедия.

Спасатели напоминают о том, что необходимо соблюдать все меры предосторожности при купании. Не плавать в незнакомых местах, следить за самочувствием и ни в коем случае не пить спиртного перед входом в воду.



