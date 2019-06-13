В Волгограде перед судом предстанут сбытчики наркотиков за биткоины

Расследования 13.06.2019 16:44
592 8
13.06.2019 16:44
Семеро мужчин и одна женщина предстанут перед судом за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере на территории Волгограда, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По версии следствия, члены указанной преступной группы в апреле 2018 года после получения крупной партии синтетических наркотиков расфасовали их и разместили в тайниках-закладках на территории Краснооктябрьского района. Информация по каждому тайнику передавалась через мессенджер организатору группы для дальнейшего сбыта зелья. Оплату за незаконную деятельность участники группы получали в криптовалюте, заработав таким способом в эквиваленте более 1 млн рублей. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Всего в рамках данного уголовного дела правоохранителями было изъято из незаконного оборота более 200 свертков с наркотиками массой свыше 4,6 кг. Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по г.Волгограду. Вину в инкриминируемых деяниях мужчины полностью признали, женщина – отрицает.
Реклама
Популярное по теме
10.06.2019 19:46
63260 0
12.06.2019 05:52
54192 0
10.06.2019 17:45
36902 47
В Волгограде прокурор озвучил сроки наказания обвиняемым во взрыве дома на проспекте Университетский13.06.2019 16:29
Расследования 13.06.2019 16:29
11940 14 Обсудить
В Волгоградской области бухгалтера СНТ судят за присвоение взносов дачников13.06.2019 11:43
Расследования 13.06.2019 11:43
3186 20 Обсудить
Адвокат помощника руководителя СКР Михаила Музраева рассказал о странностях следствия12.06.2019 05:52
Расследования 12.06.2019 05:52
54192 0 Обсудить
«Террористическая» статья: экс-глава волгоградского СК прокомментировал обвинения в свой адрес11.06.2019 21:56
Расследования 11.06.2019 21:56
13231 0 Обсудить
В СК России заявили о намерении объективно расследовать дело Михаила Музраева11.06.2019 19:26
Расследования 11.06.2019 19:26
13808 50 Обсудить
В Волгограде водителя автобуса отправили в колонию за смерть пассажирки11.06.2019 17:23
Расследования 11.06.2019 17:23
1662 1 Обсудить
В Волгограде экс-сотрудника регионального госжилнадзора будут судить за мошенничество11.06.2019 14:07
Расследования 11.06.2019 14:07
13605 14 Обсудить
Делом помощника руководителя СК России Михаила Музраева занимается Следственное управление ФСБ11.06.2019 11:05
Расследования 11.06.2019 11:05
51964 5 Обсудить
Задержанного в Волгограде бизнесмена Владимира Зубкова спецбортом доставили в Москву10.06.2019 20:34
Расследования 10.06.2019 20:34
39837 7 Обсудить
Задержан бывший руководитель СУ СК по Волгоградской области10.06.2019 19:46
Расследования 10.06.2019 19:46
63260 0 Обсудить
Замгубернатора Волгоградской области высказался об обысках (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО)10.06.2019 17:45
Расследования 10.06.2019 17:45
36902 47 Обсудить
Судью в Волгоградской области обвиняют в вынесении фиктивных решений10.06.2019 16:10
Расследования 10.06.2019 16:10
9324 5 Обсудить
В Волгограде еще один член банды автоподставщиков выслушал приговор10.06.2019 14:28
Расследования 10.06.2019 14:28
2847 1 Обсудить
Житель Волгограда пытался оправдать избиение 80-летней матери "сфабрикованным" делом10.06.2019 12:19
Расследования 10.06.2019 12:19
1029 0 Обсудить
Житель Волгоградской области поплатился за кражу «Шиншиллы» и «Белого великана»08.06.2019 13:13
Расследования 08.06.2019 13:13
4051 0 Обсудить
Реклама