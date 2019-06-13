В Волгограде перед судом предстанут сбытчики наркотиков за биткоины





Семеро мужчин и одна женщина предстанут перед судом за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере на территории Волгограда, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По версии следствия, члены указанной преступной группы в апреле 2018 года после получения крупной партии синтетических наркотиков расфасовали их и разместили в тайниках-закладках на территории Краснооктябрьского района. Информация по каждому тайнику передавалась через мессенджер организатору группы для дальнейшего сбыта зелья. Оплату за незаконную деятельность участники группы получали в криптовалюте, заработав таким способом в эквиваленте более 1 млн рублей. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Всего в рамках данного уголовного дела правоохранителями было изъято из незаконного оборота более 200 свертков с наркотиками массой свыше 4,6 кг. Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по г.Волгограду. Вину в инкриминируемых деяниях мужчины полностью признали, женщина – отрицает.



