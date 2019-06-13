В Волгограде собака спасла семью от заползшей в дом гадюки

Общество 13.06.2019 14:04
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13.06.2019 14:04
Домашняя собака Боня породы ягдтерьер спасла семью волгоградцев от гадюки, которая пробралась в их дом. Как рассказали ИА «Высота 102» Андрей и Маргарита Стефанцовы, ЧП случилось сегодня утром. «Сначала не поняла, что происходит с собакой. У Бони шерсть встала дыбом, она стала кидаться на дверь туалета и лаять. Подошли поближе и чуть в обморок не упали – на полу лежит огромная серая гадюка и пытается напасть на собаку. Подоспел муж, лопатой убил змею. Не представляю, что было, если бы не наша любимица – мы бы могли наступить на гадюку, а дальше даже не хочется представлять», - вспоминает Маргарита.
Дом, где живет семья Стефанцовых, находится на улице Воронежская на самой окраине поселка Максима Горького, буквально за забором начинается степь и лесопосадки. Так что змеи в огороде здесь – совсем не редкость. Но встретить гадюку в доме никто не ожидал. «Теперь боюсь заходить в дом, только с собакой. На нее теперь вся надежда, если, не дай Бог, у нас снова появятся незваные гости», - говорит Маргарита.
К слову, ягдтерьер – охотничья собака. Она отличается не только интеллектом, но и бесстрашием. «Если надо было нас защитить, не сомневаемся, Боня пожертвовала бы своей жизнью», - говорят супруги.
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