В Волжском ищут пропавшего купальщика с пентаграммой на руке





Молодой человек исчез во время купания в Ахтубе. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, ЧП случилось накануне в Волжском на острове Зеленый между 16 и 17 часами. По предварительным данным, 18-летний парень ушел поплавать, а домой не вернулся. Волжанина искали водолазы областной службы спасения, однако найти его не удалось.

Сегодня поиски продолжатся. Приметы пропавшего: на вид 18-20 лет, рост 180-183 см, худощавый, волосы темные, длинные, зачесаны на правый бок. На левом запястье татуировка в виде пентаграммы, на правом предплечье татуировка “кинжал пронзающий розу”.