В Волжском ищут пропавшего купальщика с пентаграммой на руке

Происшествия 13.06.2019 10:54
1067 1
13.06.2019 10:54
Молодой человек исчез во время купания в Ахтубе. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, ЧП случилось накануне в Волжском на острове Зеленый между 16 и 17 часами. По предварительным данным, 18-летний парень ушел поплавать, а домой не вернулся. Волжанина искали водолазы областной службы спасения, однако найти его не удалось.
Сегодня поиски продолжатся. Приметы пропавшего: на вид 18-20 лет, рост 180-183 см, худощавый, волосы темные, длинные, зачесаны на правый бок. На левом запястье татуировка в виде пентаграммы, на правом предплечье татуировка “кинжал пронзающий розу”.
Реклама
Популярное по теме
07.06.2019 11:24
28566 14
12.06.2019 11:15
24027 0
15.05.2019 18:35
22342 16
В Волжском трое подростков на мотоцикле пострадали в ДТП13.06.2019 10:20
Происшествия 13.06.2019 10:20
1849 2 Обсудить
Двое детей и взрослый пострадали при столкновении такси с грузовиком в Волгограде13.06.2019 10:09
Происшествия 13.06.2019 10:09
1944 4 Обсудить
Под Волгоградом грабитель вынес из частного дома ювелирных изделий на миллион рублей13.06.2019 09:11
Происшествия 13.06.2019 09:11
1426 7 Обсудить
В Волгограде дерево рухнуло на проезжавшую машину12.06.2019 11:41
Происшествия 12.06.2019 11:41
3236 0 Обсудить
У гипермаркета в Волгограде пожилую женщину переехали грузовик и легковушка12.06.2019 11:15
Происшествия 12.06.2019 11:15
24027 0 Обсудить
В Волгограде пенсионер погиб под колесами электровоза12.06.2019 10:24
Происшествия 12.06.2019 10:24
1273 0 Обсудить
В Волгограде на пожаре один человек погиб, женщина и сотрудник МЧС пострадали12.06.2019 09:25
Происшествия 12.06.2019 09:25
1295 0 Обсудить
В Волгограде напротив здания ГИБДД загорелось кафе11.06.2019 20:59
Происшествия 11.06.2019 20:59
2597 1 Обсудить
В Волгограде столкнулись "Лада" и "Audi", пострадала водитель иномарки (ВИДЕО)11.06.2019 16:06
Происшествия 11.06.2019 16:06
11750 5 Обсудить
В Волжском уроженец Башкортостана пытался обокрасть нумизмата11.06.2019 13:27
Происшествия 11.06.2019 13:27
772 1 Обсудить
В Волгограде ищут сбежавшего с места смертельного ДТП водителя11.06.2019 10:14
Происшествия 11.06.2019 10:14
3995 22 Обсудить
В Волгограде школьник утонул у памятника Ленину11.06.2019 10:10
Происшествия 11.06.2019 10:10
3619 4 Обсудить
В Волгограде водитель перевернувшейся машины погиб по дороге в больницу10.06.2019 17:42
Происшествия 10.06.2019 17:42
3512 2 Обсудить
В Советском районе Волгограда онкобольной пенсионер скончался на входе в поликлинику10.06.2019 16:26
Происшествия 10.06.2019 16:26
1025 1 Обсудить
В Волгограде двоих зацеперов сняли с крыши грузового поезда10.06.2019 14:54
Происшествия 10.06.2019 14:54
637 1 Обсудить
Реклама