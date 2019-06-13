



Три человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Дзержинском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне на Третьей Продольной. По предварительным данным, 58-летний водитель “Renault Logan” не выдержал дистанцию и врезался в грузовик “DAF”. При столкновении травмы получили пассажиры легковушки - дети в возрасте года и трех лет, а также ее водитель. Все они госпитализированы.

По имеющимся данным, легковая машина относится к сервису "Яндекс.Такси". Во время аварии водитель выполнял очередной заказ.