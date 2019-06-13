Происшествия

Двое детей и взрослый пострадали при столкновении такси с грузовиком в Волгограде

Происшествия 13.06.2019 10:09
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13.06.2019 10:09


Три человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Дзержинском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне на Третьей Продольной. По предварительным данным, 58-летний водитель “Renault Logan”  не выдержал дистанцию и врезался в грузовик  “DAF”. При столкновении травмы получили пассажиры легковушки - дети в возрасте года и трех лет, а также ее водитель. Все они госпитализированы. 
По имеющимся данным, легковая машина относится к сервису "Яндекс.Такси". Во время аварии водитель выполнял очередной заказ.

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