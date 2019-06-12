Андрея Бочарова почти единогласно утвердили кандидатом в губернаторы Волгоградской области от «ЕР»









188 делегатов конференции реготделения «Единой России» поддержали выдвижение Андрея Бочарова на второй губернаторский срок от партии. Как сообщает ИА «Высота 102», еще 9 участников конференции отдали свои голоса второму участнику предварительного голосования – председателю облдумы Николаю Семисотову.

XXXII региональная конференция «Единой России» проходит сегодня в помещении стадиона «Волгоград Арена». Участие в партийном мероприятии принимают депутаты Госдумы и сенаторы от региона, кандидаты в депутаты облдумы и представители всех 46 местных отделений партии в области. Посетил конференцию также замсекретаря Генсовета «ЕР», депутат Госдумы Виктор Селиверстов.

Глава региона в своем выступлении перед партийцами сделал акцент на предстоящие задачи по развитию региона. Андрей Бочаров заявил, что власти региона в ближайшие годы должны заняться развитием промышленности, поддержкой бизнеса и повышением качества жизни граждан, увеличением заработных плат в частности.



