В Волгограде напротив здания ГИБДД загорелось кафе

Происшествия 11.06.2019 20:59
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11.06.2019 20:59
Пожар вспыхнул сегодня вечером в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании на улице Ардатовской, напротив здания ГИБДД, поступил на пульт дежурного в 20:12. На место выехали расчеты пожарно-спасательной части №20. Выяснилось, что загорелась кровля на не эксплуатируемом здании. Площадь возгорания - 96 кв.метров. В 20:41 огонь локализовали. Пострадавших нет. Информация уточняется.
По предварительным данным, в этом здании располагалось кафе.
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