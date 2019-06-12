



Названы фамилии будущих кандидатов в депутаты Волгоградской облдумы от «Единой России». Предвыборный список озвучен на региональной партийной конференции, которая проходит в эти минуты на стадионе «Волгоград Арена». Об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102".

В настоящее время идет тайное голосование по утверждению списков. Далее делегаты проголосуют за кандидата в губернаторы. В бюллетене будет две фамилии - действующий глава региона Андрей Бочаров и председатель облдумы Николай Семисотов.

Перечень кандидатов по одномандатным округам:

Урюпинский избирательный округ №1 - Сергей Горняков;

Новоаннинский избирательный округ №2 - Илья Кошкарев;

Михайловский избирательный округ №3 - Олег Савченко;

Жирновский избирательный округ №4 – Павел Иванов;

Городищенский избирательный округ №5 - Борис Коротков;

Калачевский избирательный округ №6 - Александр Осипов;

Камышинский избирательный округ №7 – Дмитрий Крикунов;

Палласовский избирательный округ №8 - Сергей Булгаков;

Среднеахтубинский избирательный округ № 9 - Михаил Струк;

Волжский избирательный округ №10 – Евгений Пыльнев;

Волжский избирательный округ №11 - Татьяна Бухтина;

Тракторозаводский избирательный округ №12 - Владимир Ефимов;

Краснооктябрьский избирательный округ №13 - Алексей Волоцков;

Дзержинский избирательный округ №14 - Андрей Таев;

Дзержинский избирательный округ №15 – Ирина Соловьева;

Центральный избирательный округ №16 – Алексей Рыгин;

Советский избирательный округ №17 – Руслан Шарифов;

Кировский избирательный округ №18 - Станислав Коротков;

Красноармейский избирательный округ №19 – Владислав Минаев.

Список кандидатов по единому избирательному округу:

Урюпинская территориальная группа №1 – Владимир Шкарин

Новоаннинская территориальная группа №2 – Александр Блошкин

Михайловская территориальная группа №3 – Николай Семисотов

Жирновская территориальная группа №4 – Наталья Семенова

Городищенская территориальная группа №5 – Николай Лукьяненко

Калачевская территориальная группа №6 – Татьяна Лебедева

Камышинская территориальная группа №7 – Юрий Корбаков

Палласовская территориальная группа №8 - Сергей Булгаков

Среднеахтубинская территориальная группа № 9 – Владимир Осьмаков

Волжская территориальная группа №10 – Дмитрий Григоров

Волжская территориальная группа №11 – Михаил Рогозин

Тракторозаводская территориальная группа №12 – Алексей Пиндыч

Краснооктябрьская территориальная группа №13 – Сергей Денисов

Дзержинская территориальная группа №14 – Алексей Голубев;

Дзержинская территориальная группа №15 – Виталий Лихачев

Центральная территориальная группа №16 –Лариса Тропкина

Советская территориальная группа №17 – Андрей Гимбатов

Кировская территориальная группа №18 - Екатерина Мицукова

Красноармейская территориальная группа №19 – Ирина Карева.



