Выборы

«Единая Россия» назвала своих кандидатов в депутаты Волгоградской облдумы

Выборы 12.06.2019 14:01
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12.06.2019 14:01


Названы фамилии будущих кандидатов в депутаты Волгоградской облдумы от «Единой России». Предвыборный список озвучен на региональной партийной конференции, которая проходит в эти минуты на стадионе «Волгоград Арена». Об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102".
В настоящее время идет тайное голосование по утверждению списков. Далее делегаты проголосуют за кандидата в губернаторы. В бюллетене будет две фамилии - действующий глава региона Андрей Бочаров и председатель облдумы Николай Семисотов.
Перечень кандидатов по одномандатным округам:
Урюпинский избирательный округ №1 - Сергей Горняков;
Новоаннинский избирательный округ №2 - Илья Кошкарев;
Михайловский избирательный округ №3 - Олег Савченко;
Жирновский избирательный округ №4 – Павел Иванов;
Городищенский избирательный округ №5 - Борис Коротков;
Калачевский избирательный округ №6 - Александр Осипов;
Камышинский избирательный округ №7 – Дмитрий Крикунов;
Палласовский избирательный округ №8 - Сергей Булгаков;
Среднеахтубинский избирательный округ № 9 - Михаил Струк;
Волжский избирательный округ №10 – Евгений Пыльнев;
Волжский избирательный округ №11 - Татьяна Бухтина;
Тракторозаводский избирательный округ №12 - Владимир Ефимов;
Краснооктябрьский избирательный округ №13 - Алексей Волоцков;
Дзержинский избирательный округ №14 - Андрей Таев;
Дзержинский избирательный округ №15 – Ирина Соловьева;
Центральный избирательный округ №16 – Алексей Рыгин;
Советский избирательный округ №17 – Руслан Шарифов;
Кировский избирательный округ №18 - Станислав Коротков;
Красноармейский избирательный округ №19 – Владислав Минаев.
 
Список кандидатов по единому избирательному округу:
Урюпинская территориальная группа №1 – Владимир Шкарин
Новоаннинская территориальная группа №2 – Александр Блошкин
Михайловская территориальная группа №3 – Николай Семисотов
Жирновская территориальная группа №4 – Наталья Семенова
Городищенская территориальная группа №5 – Николай Лукьяненко
Калачевская территориальная группа №6 – Татьяна Лебедева
Камышинская территориальная группа №7 – Юрий Корбаков
Палласовская территориальная группа №8 - Сергей Булгаков
Среднеахтубинская территориальная группа № 9 – Владимир Осьмаков
Волжская территориальная группа №10 – Дмитрий Григоров
Волжская территориальная группа №11 – Михаил Рогозин
Тракторозаводская территориальная группа №12 – Алексей Пиндыч
Краснооктябрьская территориальная группа №13 – Сергей Денисов
Дзержинская территориальная группа №14 – Алексей Голубев;
Дзержинская территориальная группа №15 – Виталий Лихачев
Центральная  территориальная группа №16 –Лариса Тропкина
Советская территориальная группа  №17 – Андрей Гимбатов
Кировская территориальная группа №18 - Екатерина Мицукова
Красноармейская территориальная группа №19 – Ирина Карева.

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