Выборы 12.06.2019 14:01
1064 0
12.06.2019 14:01
Названы фамилии будущих кандидатов в депутаты Волгоградской облдумы от «Единой России». Предвыборный список озвучен на региональной партийной конференции, которая проходит в эти минуты на стадионе «Волгоград Арена». Об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102".
В настоящее время идет тайное голосование по утверждению списков. Далее делегаты проголосуют за кандидата в губернаторы. В бюллетене будет две фамилии - действующий глава региона Андрей Бочаров и председатель облдумы Николай Семисотов.
Перечень кандидатов по одномандатным округам:
Урюпинский избирательный округ №1 - Сергей Горняков;
Новоаннинский избирательный округ №2 - Илья Кошкарев;
Михайловский избирательный округ №3 - Олег Савченко;
Жирновский избирательный округ №4 – Павел Иванов;
Городищенский избирательный округ №5 - Борис Коротков;
Калачевский избирательный округ №6 - Александр Осипов;
Камышинский избирательный округ №7 – Дмитрий Крикунов;
Палласовский избирательный округ №8 - Сергей Булгаков;
Среднеахтубинский избирательный округ № 9 - Михаил Струк;
Волжский избирательный округ №10 – Евгений Пыльнев;
Волжский избирательный округ №11 - Татьяна Бухтина;
Тракторозаводский избирательный округ №12 - Владимир Ефимов;
Краснооктябрьский избирательный округ №13 - Алексей Волоцков;
Дзержинский избирательный округ №14 - Андрей Таев;
Дзержинский избирательный округ №15 – Ирина Соловьева;
Центральный избирательный округ №16 – Алексей Рыгин;
Советский избирательный округ №17 – Руслан Шарифов;
Кировский избирательный округ №18 - Станислав Коротков;
Красноармейский избирательный округ №19 – Владислав Минаев.
Список кандидатов по единому избирательному округу:
Урюпинская территориальная группа №1 – Владимир Шкарин
Новоаннинская территориальная группа №2 – Александр Блошкин
Михайловская территориальная группа №3 – Николай Семисотов
Жирновская территориальная группа №4 – Наталья Семенова
Городищенская территориальная группа №5 – Николай Лукьяненко
Калачевская территориальная группа №6 – Татьяна Лебедева
Камышинская территориальная группа №7 – Юрий Корбаков
Палласовская территориальная группа №8 - Сергей Булгаков
Среднеахтубинская территориальная группа № 9 – Владимир Осьмаков
Волжская территориальная группа №10 – Дмитрий Григоров
Волжская территориальная группа №11 – Михаил Рогозин
Тракторозаводская территориальная группа №12 – Алексей Пиндыч
Краснооктябрьская территориальная группа №13 – Сергей Денисов
Дзержинская территориальная группа №14 – Алексей Голубев;
Дзержинская территориальная группа №15 – Виталий Лихачев
Центральная территориальная группа №16 –Лариса Тропкина
Советская территориальная группа №17 – Андрей Гимбатов
Кировская территориальная группа №18 - Екатерина Мицукова
Красноармейская территориальная группа №19 – Ирина Карева.
Реклама
Популярное по теме
08.06.2019 20:30
30828 0
07.06.2019 14:39
31716 29
10.06.2019 22:00
26294 0
Андрея Бочарова почти единогласно утвердили кандидатом в губернаторы Волгоградской области от «ЕР»12.06.2019 15:13
Лидер ЛДПР зарядил соратников из Волгоградской области на победные выборы12.06.2019 12:47
На работу, как на праздник: политический бомонд Волгоградской области выходит на арену12.06.2019 12:03
Волгоградские либерал-демократы убедили Жириновского одобрить местного кандидата в губернаторы11.06.2019 21:42
Кандидаты в депутаты Волгоградской облдумы готовы принять спонсорскую помощь от избирателей11.06.2019 15:53
Актив ЛДПР из Волгограда едет в Москву с настроем избавиться от неудачных кандидатов в губернаторы10.06.2019 22:00
В Волгоградской области у единороссов перед конференцией возникла задержка10.06.2019 16:05
В Волгоградской области «Единая Россия» испытала стресс на местных выборах10.06.2019 12:12
В Волгограде на жарком слете ЛДПРовцы поклялись бороться до конца за своего кандидата в губернаторы08.06.2019 20:30
В Волгограде собравшиеся на слет сторонники ЛДПР уже час ждут гостей из Москвы08.06.2019 16:18
Бывший кандидат в губернаторы Нижегородской области с предвыборной целью прибыл в Волгоград07.06.2019 21:18
Неудачники-варяги при поддержке предателей ЛДПР стремятся на выборы губернатора Волгоградской области07.06.2019 14:39
Москвичам с волгоградской пропиской помогут проголосовать за губернатора области06.06.2019 15:05
Волгоградская облдума назначила дату выборов губернатора05.06.2019 10:29
Когда в товарищах согласья нет: Волгоградских коммунистов лихорадит от предстоящих выборов30.05.2019 09:50
Реклама