Происшествия

В Волгограде столкнулись "Лада" и "Audi", пострадала водитель иномарки (ВИДЕО)

Происшествия 11.06.2019 16:06
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11.06.2019 16:06


Один человек пострадал сегодня днем в ДТП в Ворошиловском районе Волгограда. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. По предварительным данным, около часа дня на пересечении улиц Рабоче-Крестьянской и Ким столкнулись “Лада Приора” и кроссовер “Audi”. По имеющимся сведениям, водитель отечественной легковушки при развороте не убедился в безопасности маневра. При столкновении, кроссовер отбросило на пешеходную зону и машина врезалась в столб.  В ДТП пострадала женщина-водитель иномарки, она госпитализирована. На видеозаписи видно, как во время столкновения падает женщина-пешеход, сообщается, что она не пострадала. Подробности ДТП уточняются.
Видео: РЦУТ "Безопасный регион"


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