В Волгограде исчезли новые остановки

Общество 13.06.2019 14:46
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13.06.2019 14:46
На привокзальной площади в Волгограде исчезли два новых остановочных павильона. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», горожане обескуражены. Привокзальная площадь – это конечная остановка нескольких автобусов и маршруток. Теперь от солнцепека людям скрыться некуда. Кто-то пытается спрятаться от жары в узкой тени столбов, кто-то вынужден отходить под мост, к плохо пахнущим биотуалетам. Оставшиеся без укрытия лавочки такие горячие, что на них невозможно присесть. Люди возмущены: специально, что ли, в разгар жары такой сюрприз пассажирам сделали? Куда исчезли остановки, пообещали выяснить в администрации Волгограда.
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