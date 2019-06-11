Из Волгограда в Челябинскую область уедут на утилизацию более 50 кг отработанных батареек

Общество 11.06.2019 12:29
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11.06.2019 12:29
Активисты Общероссийского народного фронта в Волгоградской области с начала года собрали более 50 кг отработанных батареек, которые в ближайшее время передадут на утилизацию одному из предприятий по переработке элементов питания в Челябинской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в региональном отделении ОНФ.
"В обычный мусорный контейнер нельзя выбрасывать батарейки, аккумуляторы от мобильных телефонов или ноутбуков. Все они содержат тяжелые металлы и при неправильной утилизации в процессе окисления оказывают очень негативное влияние на окружающую среду. Так, одна пальчиковая батарейка загрязняет 20 квадратных метров земли или 400 литров воды. В зависимости от типа батарейки в их состав входят такие опасные вещества как ртуть, свинец, никель, кадмий, литий. Разлагается батарейка более 100 лет", – отметил активист ОНФ Сергей Горбунов.
Около 40 кг батареек передали в ОНФ студенты Волгоградского энергетического колледжа. Ребята собрали их в ходе экологической акции, однако утилизировать не смогли. "Мы потратили больше месяца на поиск перерабатывающей компании. В итоге связались с Общероссийским народным фронтом и выяснили, что в их штабе находится контейнер для сбора использованных батареек. Теперь мы знаем, с кем будем сотрудничать по данному вопросу", – сказала студентка ВЭК Татьяна Дьякова.
Контейнер для для сбора отработанных аккумуляторов предоставила общественникам одна из страховых компаний. Она же организует транспортировку вторсырья на предприятие по переработке элементов питания в Челябинской области.
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