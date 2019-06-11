В Волгограде ищут сбежавшего с места смертельного ДТП водителя





Водителя, сбившего насмерть мужчину в Советском районе, ищут волгоградские полицейские. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне в 01:40 напротив дома №38 по проспекту Университетский. Неизвестный водитель сбил 40-летнего жителя Волгограда и скрылся. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти мужчину не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ “Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения”. Виновнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Всех очевидцев ДТП и тех, у кого есть какие-либо сведения о водителе, просят сообщать об этом по телефонам: отдел полиции Советского района - 46-51-15, Управление МВД России по г. Волгограду - 93-01-11 или 02. Конфиденциальность сведений гарантируется.



