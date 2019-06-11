Полицейский из Волгоградской области восстановил семейную связь жителей двух регионов





Участковый ОМВД России по Октябрьскому району старший лейтенант полиции Николай Жуков помог жительнице Астраханской области найти ее двоюродную сестру. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, пожилая астраханка обратилась за помощью к своему соседу - ветерану МВД с просьбой о помощи. Она рассказала, что ее двоюродная сестра, живущая в поселке Водино Волгоградской области, не отвечает на письма. Мужчина нашел на сайте регионального главка МВД телефон участкового и связался с ним. Участковый, не откладывая дело в долгий ящик, выехал в село и нашел женщину. Оказалось, что она жива и здорова, но писать письма ей, из-за возраста, стало трудно. Тогда Николай Жуков передал ей и ее сыну номер телефона астраханской родственницы. Женщины смогли созвониться и пообщаться.

Бывший сотрудник МВД отправил начальнику ГУ МВД России по Волгоградской области письмо, в котором просил поблагодарить участкового за отзывчивость и участие.



