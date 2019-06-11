Общество

Полицейский из Волгоградской области восстановил семейную связь жителей двух регионов

Общество 11.06.2019 08:52
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11.06.2019 08:52


Участковый ОМВД России по Октябрьскому району старший лейтенант полиции Николай Жуков помог жительнице Астраханской области найти ее двоюродную сестру. Как рассказали ИА  “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, пожилая астраханка обратилась за помощью к своему соседу - ветерану МВД с просьбой о помощи. Она рассказала, что ее  двоюродная сестра, живущая в поселке Водино Волгоградской области, не отвечает на письма. Мужчина нашел на сайте регионального главка МВД телефон участкового и связался с ним. Участковый, не откладывая дело в долгий ящик, выехал в село и нашел женщину. Оказалось, что она жива и здорова, но писать письма ей, из-за возраста, стало трудно. Тогда Николай Жуков передал ей и ее сыну номер телефона астраханской родственницы. Женщины смогли  созвониться и пообщаться.
Бывший сотрудник МВД  отправил начальнику ГУ МВД России по Волгоградской области письмо, в котором просил поблагодарить  участкового за отзывчивость и участие.

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