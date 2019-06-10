Происшествия

В Волгограде водитель перевернувшейся машины погиб по дороге в больницу

Происшествия 10.06.2019 17:42
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10.06.2019 17:42


Житель Клетского района, приехавший в Волгоград, погиб сегодня ночью в аварии в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, трагедия произошла около 00:50 напротив дома №14 по улице Санаторной. По предварительным данным, он не справился с управлением своим “Chery Vortex Estina”. Автомобиль опрокинулся в кювет и врезался в металлическое ограждение. При этом автолюбитель получил тяжелейшие травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался по дороге в больницу.

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