Происшествия

В центре Волгограда эвакуировали пассажиров автобуса из-за подозрительной сумки

Происшествия 10.06.2019 11:19
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10.06.2019 11:19


Пассажиров рейсового автобуса эвакуировали сегодня утром в Центральном районе Волгограда. Как рассказали ИА “Высота 102” в горадминистрации, около 9:10 кондуктор заметила в салоне автобуса маршрута №65 бесхозную сумку и сообщила об этом водителю, а также в правоохранительные органы и МЧС. Водитель остановил автобус и высадил пассажиров. На место прибыл транспорт экстренных служб, в том числе и пожарная машина. После проверки выяснилось, что опасности для людей нет. Затем автобус вернулся на маршрут.

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