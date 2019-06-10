В Волгограде из торговой точки изъяли партию белорусских сигарет

Общество 10.06.2019 08:53
507 2
10.06.2019 08:53
В Волгограде обнаружили партию сигарет без акцизных марок производства республики Белоруссия. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, в торговой точке у одного предпринимателя в Советском районе продавались сигареты марок «Корона», «Аризона», «Марк 1», «Манчестер», «NZ», «Кред», «Минск», «Фэст», «Данстен», «Малижбо», «Омега», «Ричман», «Милана», «Pine» и др., произведённые в республике Беларусь и других иностранных государствах с отсутствием акцизных марок на упаковке и на листе-вкладыше, сведений о максимальной розничной цене, информации об изготовителе, информации о товаре на русском языке, товарно-сопроводительной документации.
На указанный товар в количестве 442 пачки был наложен арест. Начата процедура возбуждения административного производства по ч. 4 ст. 15.12. КоАП РФ - оборот табачных изделий без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны.
Реклама
Популярное по теме
20.05.2019 14:29
29622 23
29.05.2019 10:20
13011 14
В Волгограде собственника обязали восстановить превратившийся в руины кинотеатр «Юбилейный»10.06.2019 09:17
В Волгограде собаки вышли в свет в костюмах ангелов и полицейских ради бездомных собратьев09.06.2019 16:04
«Секретное оружие»: в Волгограде жители дома выставили живой заслон киоскам-нелегалам09.06.2019 15:00
"Иной раз и перекрестишься": в Волгограде саперы пришли на Мамаев курган поклониться православной святыне09.06.2019 13:07
В Волгоградской области дома для переселенцев «хромают» на все углы09.06.2019 09:44
Молодежь в Волгоградской области волнует проблема оттока населения08.06.2019 18:04
В Волгоградской области откладывается установка пунктов весового контроля08.06.2019 15:57
В Волгограде многодетную мать накажут за разведенный костер08.06.2019 15:05
В Волгограде возле парохода «Гаситель» появятся шезлонги и спортплощадки08.06.2019 09:56
В Волгоградской области «ради пассажиров» увеличили интервал в движении автобусов08.06.2019 09:41
В Волгограде жителям поселка Водный воды не дали, но подарили надежду08.06.2019 07:36
«Как в микроволновке»: десятки машин и маршруток застряли в огромной пробке на дороге через Волжскую ГЭС07.06.2019 15:52
Непутевой матери из Волгоградской области грозит срок за издевательства над тремя дочерьми07.06.2019 15:22
В Волгограде Пушкин покинул свою должность07.06.2019 13:09
Железнодорожный вокзал в Волгограде «потерял» свое название07.06.2019 09:39
Реклама