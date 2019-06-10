В Волгограде из торговой точки изъяли партию белорусских сигарет





В Волгограде обнаружили партию сигарет без акцизных марок производства республики Белоруссия. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, в торговой точке у одного предпринимателя в Советском районе продавались сигареты марок «Корона», «Аризона», «Марк 1», «Манчестер», «NZ», «Кред», «Минск», «Фэст», «Данстен», «Малижбо», «Омега», «Ричман», «Милана», «Pine» и др., произведённые в республике Беларусь и других иностранных государствах с отсутствием акцизных марок на упаковке и на листе-вкладыше, сведений о максимальной розничной цене, информации об изготовителе, информации о товаре на русском языке, товарно-сопроводительной документации.

На указанный товар в количестве 442 пачки был наложен арест. Начата процедура возбуждения административного производства по ч. 4 ст. 15.12. КоАП РФ - оборот табачных изделий без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны.



