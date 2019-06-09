Представители, пожалуй, самой опасной военной профессии пришли сегодня на Мамаев Курган, чтобы поклониться главной святыне вооруженных сил России - иконе “Спасу Нерукотворному”. Как сообщает ИА "Высота 102" в Храм всех святых, вместе с коллегами, военными инженерами, пришли бойцы группы разминирования саперного батальона 20-й мотострелковой бригады. “Когда подходишь к неразорвавшейся мине или снаряду, оставшимся со времен Великой Отечественной, всегда волнуешься, но в тоже время чувствуешь гордость за то, что очищаешь родную землю от “эха войны”. Страшно тоже бывает, никогда нельзя быть полностью уверенным в том, как поведет себя пролежавший столько лет в земле боеприпас, советский ли, немецкий ли. Иной раз перекрестишься или про себя попросишь “Господи ,спаси!” и легче становится”, - рассказывает сапер инженерно-саперного батальона Николай Никольский. По словам мужчины, гордость он испытал и при прикосновении к иконе, о которой много слышал.

Напомним, “Спас Нерукотворный” привезли в Волгоград 3 июня. Икона пробудет в храме на главной высоте России до 14 июня, а затем ее перевезут в Буденновск.