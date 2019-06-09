Общество

"Иной раз и перекрестишься": в Волгограде саперы пришли на Мамаев курган поклониться православной святыне

Общество 09.06.2019 13:07
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09.06.2019 13:07

Представители, пожалуй, самой опасной  военной профессии пришли сегодня на Мамаев Курган, чтобы поклониться главной святыне вооруженных сил России - иконе “Спасу Нерукотворному”. Как сообщает ИА "Высота 102" в Храм всех святых, вместе с коллегами, военными инженерами,  пришли бойцы группы разминирования саперного батальона 20-й мотострелковой бригады. “Когда подходишь к неразорвавшейся мине или снаряду, оставшимся со времен Великой Отечественной, всегда волнуешься, но в тоже время чувствуешь гордость за то, что очищаешь родную землю от “эха войны”. Страшно тоже бывает, никогда нельзя быть полностью уверенным в том, как поведет себя пролежавший столько лет в земле боеприпас, советский ли, немецкий ли. Иной раз перекрестишься или про себя попросишь “Господи ,спаси!” и легче становится”, - рассказывает сапер инженерно-саперного батальона Николай Никольский. По словам мужчины, гордость он испытал и при прикосновении к  иконе, о которой много слышал.
Напомним, “Спас Нерукотворный” привезли в Волгоград 3 июня. Икона пробудет в храме на главной высоте России до 14  июня, а затем ее перевезут в Буденновск.
За время пребывания в Волгограде к иконе пришли уже тысячи военнослужащих и простых волгоградцев. “Спас Нерукотворный” считается покровителем русских воинов. В старину его изображали на знаменах и помещали образ над воротами крепостей. Считалось, что он всегда оберегал русскую землю от врагов.

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