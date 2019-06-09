"Иной раз и перекрестишься": в Волгограде саперы пришли на Мамаев курган поклониться православной святыне
Общество 09.06.2019 13:07
4849 0
09.06.2019 13:07
Представители, пожалуй, самой опасной военной профессии пришли сегодня на Мамаев Курган, чтобы поклониться главной святыне вооруженных сил России - иконе “Спасу Нерукотворному”. Как сообщает ИА "Высота 102" в Храм всех святых, вместе с коллегами, военными инженерами, пришли бойцы группы разминирования саперного батальона 20-й мотострелковой бригады. “Когда подходишь к неразорвавшейся мине или снаряду, оставшимся со времен Великой Отечественной, всегда волнуешься, но в тоже время чувствуешь гордость за то, что очищаешь родную землю от “эха войны”. Страшно тоже бывает, никогда нельзя быть полностью уверенным в том, как поведет себя пролежавший столько лет в земле боеприпас, советский ли, немецкий ли. Иной раз перекрестишься или про себя попросишь “Господи ,спаси!” и легче становится”, - рассказывает сапер инженерно-саперного батальона Николай Никольский. По словам мужчины, гордость он испытал и при прикосновении к иконе, о которой много слышал.
Напомним, “Спас Нерукотворный” привезли в Волгоград 3 июня. Икона пробудет в храме на главной высоте России до 14 июня, а затем ее перевезут в Буденновск.
За время пребывания в Волгограде к иконе пришли уже тысячи военнослужащих и простых волгоградцев. “Спас Нерукотворный” считается покровителем русских воинов. В старину его изображали на знаменах и помещали образ над воротами крепостей. Считалось, что он всегда оберегал русскую землю от врагов.
Реклама
Популярное по теме
20.05.2019 14:29
29586 23
29.05.2019 10:20
12974 14
В Волгограде собаки вышли в свет в костюмах ангелов и полицейских ради бездомных собратьев09.06.2019 16:04
«Секретное оружие»: в Волгограде жители дома выставили живой заслон киоскам-нелегалам09.06.2019 15:00
В Волгоградской области дома для переселенцев «хромают» на все углы09.06.2019 09:44
Молодежь в Волгоградской области волнует проблема оттока населения08.06.2019 18:04
В Волгоградской области откладывается установка пунктов весового контроля08.06.2019 15:57
В Волгограде многодетную мать накажут за разведенный костер08.06.2019 15:05
В Волгограде возле парохода «Гаситель» появятся шезлонги и спортплощадки08.06.2019 09:56
В Волгоградской области «ради пассажиров» увеличили интервал в движении автобусов08.06.2019 09:41
В Волгограде жителям поселка Водный воды не дали, но подарили надежду08.06.2019 07:36
«Как в микроволновке»: десятки машин и маршруток застряли в огромной пробке на дороге через Волжскую ГЭС07.06.2019 15:52
Непутевой матери из Волгоградской области грозит срок за издевательства над тремя дочерьми07.06.2019 15:22
В Волгограде Пушкин покинул свою должность07.06.2019 13:09
Железнодорожный вокзал в Волгограде «потерял» свое название07.06.2019 09:39
В Волгограде остановили продажу “Царицынского пассажа”06.06.2019 17:40
"Мы задыхаемся": в Волгограде вторые сутки чадит стихийная свалка (ВИДЕО)06.06.2019 16:44
Реклама