В Волгограде многодетную мать накажут за разведенный костер

Общество 08.06.2019 15:05
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08.06.2019 15:05
Штраф за сжигание мусора грозит жительнице Ворошиловского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сегодня во время проведения рейда в одном из СНТ женщине выдали предписание за нарушение правил пожарной безопасности. Костер дачница развела за пределами своего участка, но рядом с домом, хотя по правилам расстояние до построек должно быть не менее 50 метров. Присматривать за горящим мусором волгоградка оставила своего 10-летнего сына. Известно, что во многих домах СНТ люди живут постоянно. Теперь ей грозит штраф в размере до двух тысяч рублей.
Сотрудники МЧС отмечают, что с установлением сухой и жаркой погодой многократно возрастает риск пожаров и обычный костер может привести к большой беде. В связи с этим в регионе проводятся специальные рейды. Сжигание мусора также может создать много проблем. Стоит напомнить о том, что уже четвертые сутки на севере Волгограда горит стихийная свалка, о чем уже сообщало информагентство. Пожар начался там с небольшого очага и очень быстро распространился.
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