Расследования 08.06.2019 13:13
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08.06.2019 13:13
Жителю Дубовки вынесли приговор в виде штрафа за кражу кроликов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор Дубовского районного суда, обвиняемого признали виновным в совершении двух эпизодов тайного хищения чужого имущества – кроликов породы «Шиншилла» и «Белый великан». Установлено, что кражи он совершал ночью в изрядном подпитии.
Проникнув на территорию чужих домовладений, он забирал кроликов из клетки, сажал их в полиэтиленовый мешок и уносил с собой. Такие вылазки с целью наживы он совершил 15 и 28 марта текущего года. В первый раз он похитил одного кролика породы «Белый великан». Во второй раз он унес уже двух кроликов – «Шиншиллу» и еще одного «Белого великана». Обвиняемый извинился перед потерпевшими, примирился с ними и возместил причиненный материальный ущерб. Суд принял решение прекратить уголовное дело о краже, но назначить обвиняемому наказание уголовно-правового характера в виде судебного штрафа на сумму 10 тысяч рублей. Потерпевшие и представитель прокуратуры против такого исхода дела не возражали. Тем не менее, приговор может быть обжалован в апелляционном порядке. Отметим, что одному из потерпевших вернули двух кроликов, а вот в первом случает от зверя осталась только шкурка.
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