







В Волгограде объявлен аукцион на благоустройство второй очереди сквера у пожарного парохода «Гаситель». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, на участке до пересечения с улицей Калинина восстановят лестницы, ведущие к Волге, и оборудуют тротуарные дорожки. Размер территории, которую планируется благоустроить, 4,2 тысячи квадратных метров. Начальная цена аукциона – 25 млн рублей.

В сквере соорудят навесы для защиты от солнца и спортивные площадки, смонтируют систему поливочного водопровода и освещения. Почти половину площади отведут под зеленую зону, где высадят порядка 50 лип, рябин и елей, расстелят рулонный газон. Проект предусматривает создание площадок для стритбола и воркаута, установку шезлонгов и скамеек с навесами, для велосипедистов будет оборудована специальная парковка.

Под реставрацию попадает и сам «Гаситель» - подрядчик восстановит памятник и парапет с бетонной чашей. Также в этом году на правом склоне поймы реки Царица обустроят спуски, тротуары, площадки для отдыха, маршруты для терренкура, а также автостоянку автотранспорта с велодорожкой.

Обновление сквера у «Гасителя» началось в 2018 году – заброшенный участок превратился в современную зеленую зону с газонами, брусчаткой, лавочками и молодыми деревьями.