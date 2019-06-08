Общество

В Волгограде возле парохода «Гаситель» появятся шезлонги и спортплощадки

Общество 08.06.2019 09:56
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08.06.2019 09:56



В Волгограде объявлен аукцион на благоустройство второй очереди сквера у пожарного парохода «Гаситель». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, на участке до пересечения с улицей Калинина восстановят лестницы, ведущие к Волге, и оборудуют тротуарные дорожки. Размер территории, которую планируется благоустроить, 4,2 тысячи квадратных метров. Начальная цена аукциона – 25 млн рублей.
В сквере соорудят навесы  для защиты от солнца и спортивные площадки, смонтируют систему поливочного водопровода и освещения.  Почти половину площади отведут под зеленую зону, где высадят порядка 50 лип, рябин и елей, расстелят рулонный газон. Проект предусматривает  создание площадок для стритбола и воркаута, установку шезлонгов и скамеек с навесами, для велосипедистов будет оборудована  специальная парковка. 
Под реставрацию попадает и сам «Гаситель» - подрядчик восстановит памятник и парапет с бетонной чашей. Также в этом году на правом склоне поймы реки Царица обустроят спуски, тротуары, площадки для отдыха, маршруты для терренкура, а также автостоянку автотранспорта с велодорожкой.  
Обновление сквера у «Гасителя» началось в 2018 году – заброшенный участок превратился в современную зеленую зону с газонами, брусчаткой, лавочками и молодыми деревьями.

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