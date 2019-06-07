Лошадей и пони в сгоревшей конюшне в Волжском погубил подросток

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Расследования 07.06.2019 16:43
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07.06.2019 16:43
Трагическая случайность привела к гибели лошадей в конно-спортивном клубе в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” В ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники правоохранительных органов смогли установить все обстоятельства случившегося.
По имеющимся сведениям, случившийся ночью 3 июня пожар возник из-за непотушенной сигареты. Тогда огонь охватил конюшню и распространился на площади 130 квадратных метров. В результате погибли пять лошадей и два пони и была уничтожена амуниция.
Очаг пожара нашли за одной из хозпостроек. Оказалось, что 15-летний сын одного из работников конюшни вместе с двоюродным братом курил там бросил еще тлеющую сигарету. Когда подростки увидели, что конюшня горит, они позвали взрослых, которые и вызвали пожарных.
Напомним, что тогда для расследования трагического инцидента была создана специальная следственно-оперативная группа. О результатах ее работы ежедневно докладывали начальнику регионального главка. Отрабатывались различные версии, в том числе и поджог. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ “Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога”.
Известно также, что уголовное преследование подростку не грозит. По закону, ответственность за неосторожное обращение с огнем наступает с 16-летнего возраста.
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