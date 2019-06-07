Лошадей и пони в сгоревшей конюшне в Волжском погубил подросток

Трагическая случайность привела к гибели лошадей в конно-спортивном клубе в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” В ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники правоохранительных органов смогли установить все обстоятельства случившегося.

По имеющимся сведениям, случившийся ночью 3 июня пожар возник из-за непотушенной сигареты. Тогда огонь охватил конюшню и распространился на площади 130 квадратных метров. В результате погибли пять лошадей и два пони и была уничтожена амуниция.

Очаг пожара нашли за одной из хозпостроек. Оказалось, что 15-летний сын одного из работников конюшни вместе с двоюродным братом курил там бросил еще тлеющую сигарету. Когда подростки увидели, что конюшня горит, они позвали взрослых, которые и вызвали пожарных. Напомним, что тогда для расследования трагического инцидента была создана специальная следственно-оперативная группа. О результатах ее работы ежедневно докладывали начальнику регионального главка. Отрабатывались различные версии, в том числе и поджог. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ “Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога”. Известно также, что уголовное преследование подростку не грозит. По закону, ответственность за неосторожное обращение с огнем наступает с 16-летнего возраста.



