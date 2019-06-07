



МегаФон в рамках реализации следующего этапа стратегии цифровой трансформации с целью создания инновационной цифровой экосистемы в России, намеревается расширять свое стратегическое партнерство с «ИКС Холдингом», взаимодействуя с компанией YADRO, российским разработчиком и производителем инфраструктурных продуктов для корпоративного сектора. Меморандум о намерениях подписан на Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба МегаФона, компании планируют создавать инновационные продукты на основе платформ международной технологической корпорации Dell Technologies. В рамках партнерства YADRO выпустит продукты, которые станут инфраструктурной основой для реализации цифровой стратегии МегаФона при развитии новых продуктов для корпоративных сегментов всех отраслей.

«Инновационные технологии и решения от Dell Technologies позволят создавать новые высококонкурентные гибридные мульти-облачные сервисы и предоставлять нашим клиентам комплексные цифровые услуги на новом уровне. В долгосрочной перспективе МегаФон планирует предложить созданные в рамках партнерства с компаниями YADRO и Dell Technologies продукты своим клиентам», — рассказал Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона.

«Партнерство с Dell Technologies, признанным лидером рынка в своем сегменте и лидером по облачным решениям, и возможность создавать продукты на основе платформ и технологий корпорации позволят значительно сократить время вывода на рынок совместных продуктов МегаФон и YADRO», – отметил глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников.

«Для нас подписание данного соглашения является важным сигналом готовности российского рынка к цифровым переменам. Мы в Dell Technologies фокусируемся на том, чтобы обеспечить клиентов всем необходимым на пути диджитализации, в том числе через партнерства, которые позволяют им эффективнее использовать уже имеющиеся технологии. Приятно отметить, что компании отлично осведомлены о наших решениях и технологиях, мы рады сотрудничеству с лидерами по всему миру», – сказал вице-президент и генеральный директор Dell EMC (входит в группу компаний Dell Technologies) в России, Казахстане и Центральной Азии Борис Щербаков.



