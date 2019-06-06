В Волгограде остановили продажу “Царицынского пассажа”





Приостановить продажу здания ”Царицынского пассажа” решили в Волгоградском УФАС. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе ведомства, реализация здания стоимостью 400 миллионов рублей на время остановлена из-за нарушений в работе конкурсного управляющего. Так, не были опубликован текст договора о задатке и информация о размере и необходимости его внесения. Неполные сведения о торгах находились в доступе с 20 марта по 17 мая. Затем ее дополнили.

Заместитель руководителя УФАС Анна Гаджиева пояснила: “Признавая конкурсного управляющего нарушившим установленный законом о банкротстве порядок проведения торгов, антимонопольный орган одновременно исходил из необходимости полного аннулирования торгов, цена которых снижалась на протяжении двух месяцев, в то время как извещение не содержало информации, необходимой для участия в торгах. При таких обстоятельствах простое внесение корректив в извещение противоречило бы интересам кредиторов несостоятельного должника”.

Напомним, "Царицынский пассаж" и "Диамант на Комсомольской" выставлены на продажу АО "Райффазенбанк". Ранее они принадлежали структурам беглого экс-депутата Госдумы от Волгоградской области Олега Михеева. Начальная цена "Царицынского пассажа" составляет 406 миллиона рублей.