Общество

В Волгограде остановили продажу “Царицынского пассажа”

Общество 06.06.2019 17:40
631 2
06.06.2019 17:40


Приостановить продажу здания ”Царицынского пассажа” решили в Волгоградском УФАС. Как сегодня  сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе ведомства,   реализация здания стоимостью 400 миллионов рублей на время остановлена из-за нарушений в работе  конкурсного управляющего. Так, не были опубликован текст договора о задатке и информация о  размере и необходимости его внесения. Неполные сведения  о торгах  находились в доступе с 20 марта по 17 мая. Затем ее дополнили.
Заместитель руководителя УФАС Анна Гаджиева пояснила: “Признавая конкурсного управляющего нарушившим установленный законом о банкротстве порядок проведения торгов, антимонопольный орган одновременно исходил из необходимости полного аннулирования торгов, цена которых снижалась на протяжении двух месяцев, в то время как извещение не содержало информации, необходимой для участия в торгах. При таких обстоятельствах простое внесение корректив в извещение противоречило бы интересам кредиторов несостоятельного должника”.
Напомним, "Царицынский пассаж" и "Диамант на Комсомольской" выставлены на продажу АО "Райффазенбанк". Ранее они принадлежали структурам беглого экс-депутата Госдумы от Волгоградской области Олега Михеева. Начальная цена "Царицынского пассажа" составляет 406 миллиона рублей. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Из-под ног Родины-матери в Волгограде "уходят" плиты
20.05.2019 14:29
29264 23
Среди пострадавших в сгоревшем самолете «Москва-Мурманск» нашелся еще один уроженец Волгоградской области
11.05.2019 08:27
22126 0
Волгограду вернули потерянный причал
29.05.2019 10:20
12712 14
Общество
06.06.2019 17:38
Общество 06.06.2019 17:38
262 3 Обсудить

0
Далее
Общество
06.06.2019 16:44
Общество 06.06.2019 16:44
5707 8 Обсудить

0
Далее
Общество
06.06.2019 16:07
Общество 06.06.2019 16:07
629 3 Обсудить

0
Далее
Общество
06.06.2019 15:50
Общество 06.06.2019 15:50
5111 11 Обсудить

0
Далее
Общество
06.06.2019 14:40
Общество 06.06.2019 14:40
3584 1 Обсудить

0
Далее
Общество
06.06.2019 14:24
Общество 06.06.2019 14:24
5637 9 Обсудить

0
Далее
Общество
06.06.2019 13:06
Общество 06.06.2019 13:06
7506 5 Обсудить

0
Далее
Общество
06.06.2019 13:02
Общество 06.06.2019 13:02
326 1 Обсудить

0
Далее
Общество
06.06.2019 12:08
Общество 06.06.2019 12:08
810 22 Обсудить

0
Далее
Общество
06.06.2019 11:45
Общество 06.06.2019 11:45
11012 20 Обсудить

0
Далее
Общество
06.06.2019 10:35
Общество 06.06.2019 10:35
572 0 Обсудить

0
Далее
Общество
05.06.2019 17:55
Общество 05.06.2019 17:55
1905 1 Обсудить

0
Далее
Общество
05.06.2019 13:36
Общество 05.06.2019 13:36
1034 2 Обсудить

0
Далее
Общество
05.06.2019 12:38
Общество 05.06.2019 12:38
2462 2 Обсудить

0
Далее
Общество
05.06.2019 11:34
Общество 05.06.2019 11:34
11463 16 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:09
Три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе в Волгоградской области
19:07
Девочка и девушка получили травмы в ДТП на юге Волгограда
17:40
В Волгограде остановили продажу “Царицынского пассажа”Смотреть фотографии
17:38
На детских площадках в Волгограде «Народный контроль» обнаружил опасные «розы»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:07
В Волгоградской области задержали незаконных охотников за рогами “красного” зверя (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:01
В Волгоградской области женщину-фельдшера будут судить за смертельную ошибкуСмотреть фотографии
16:45
В Волгоградской области налоговые сборы стабильно растутСмотреть фотографии
16:44
"Мы задыхаемся": в Волгограде вторые сутки чадит стихийная свалка (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
16:07
В Волгоградской области почти на 2 часа остановились поезда с пассажирами-курортникамиСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде газовикам запретили присылать письма с угрозамиСмотреть фотографии
15:05
Москвичам с волгоградской пропиской помогут проголосовать за губернатора областиСмотреть фотографии
14:50
МегаФон соединит Европу и Азию по Арктическому путиСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде – очередное ЧП с автобусом «дочки» «Питер-авто»Смотреть фотографии
14:40
Регоператора заставили пересчитать плату за невывоз мусораСмотреть фотографии
14:38
«Ростелеком» привлечет студентов к борьбе с кибермошенникамиСмотреть фотографии
14:24
В ЦПКиО Волгограда устанавливают "домики" от солнцаСмотреть фотографии
13:37
Практически 100% платежей корпоративных клиентов Сбербанка проводятся онлайнСмотреть фотографии
13:06
В Волгограде пациентка получила компенсацию за сломанную у стоматолога челюстьСмотреть фотографии
13:02
В Волгограде на «Красном Октябре» из-за жары усилены меры безопасностиСмотреть фотографии
12:54
В Волгоградской области люди в белых халатах зарабатывали на лже-инвалидахСмотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области сайты о зоновской «романтике» объявили вне законаСмотреть фотографии
12:07
«Ростелеком»: квантовое шифрование обеспечит наивысшую степень защитыСмотреть фотографии
11:45
Жители Волгоградской области требуют выгнать «ядовитых» овощеводов из теплицСмотреть фотографии
10:47
Жителя Грозного ждет суд за инсценировки с сообщниками ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:35
Юные волонтеры и сотрудники ГИБДД провели акцию по пропаганде безопасности дорожного движения в КотельниковоСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде утром потушили сетевой магазин
08:26
В Волгограде больных и стариков кормили молочным суррогатом под видом натуральных продуктовСмотреть фотографии
22:29
"Людей увозят на скорых": в Волгограде с новой силой разгорелся пожар на несанкционированной свалке (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:31
«Высота 102»ТВ: Политическая элита Волгоградской области выступила за своего героя Смотреть фотографииCмотреть видео
18:23
Волгоградцы отправились на экономический форум в Санкт-Петербург
Реклама
Реклама
 