В Волгограде остановили продажу “Царицынского пассажа”

Общество 06.06.2019 17:40
631 2
06.06.2019 17:40
Приостановить продажу здания ”Царицынского пассажа” решили в Волгоградском УФАС. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе ведомства, реализация здания стоимостью 400 миллионов рублей на время остановлена из-за нарушений в работе конкурсного управляющего. Так, не были опубликован текст договора о задатке и информация о размере и необходимости его внесения. Неполные сведения о торгах находились в доступе с 20 марта по 17 мая. Затем ее дополнили.
Заместитель руководителя УФАС Анна Гаджиева пояснила: “Признавая конкурсного управляющего нарушившим установленный законом о банкротстве порядок проведения торгов, антимонопольный орган одновременно исходил из необходимости полного аннулирования торгов, цена которых снижалась на протяжении двух месяцев, в то время как извещение не содержало информации, необходимой для участия в торгах. При таких обстоятельствах простое внесение корректив в извещение противоречило бы интересам кредиторов несостоятельного должника”.
Напомним, "Царицынский пассаж" и "Диамант на Комсомольской" выставлены на продажу АО "Райффазенбанк". Ранее они принадлежали структурам беглого экс-депутата Госдумы от Волгоградской области Олега Михеева. Начальная цена "Царицынского пассажа" составляет 406 миллиона рублей.
Реклама
Популярное по теме
20.05.2019 14:29
29264 23
29.05.2019 10:20
12712 14
На детских площадках в Волгограде «Народный контроль» обнаружил опасные «розы»06.06.2019 17:38
"Мы задыхаемся": в Волгограде вторые сутки чадит стихийная свалка (ВИДЕО)06.06.2019 16:44
В Волгоградской области почти на 2 часа остановились поезда с пассажирами-курортниками06.06.2019 16:07
В Волгограде газовикам запретили присылать письма с угрозами06.06.2019 15:50
Регоператора заставили пересчитать плату за невывоз мусора06.06.2019 14:40
В ЦПКиО Волгограда устанавливают "домики" от солнца06.06.2019 14:24
В Волгограде пациентка получила компенсацию за сломанную у стоматолога челюсть06.06.2019 13:06
В Волгограде на «Красном Октябре» из-за жары усилены меры безопасности06.06.2019 13:02
В Волгоградской области сайты о зоновской «романтике» объявили вне закона06.06.2019 12:08
Жители Волгоградской области требуют выгнать «ядовитых» овощеводов из теплиц06.06.2019 11:45
Юные волонтеры и сотрудники ГИБДД провели акцию по пропаганде безопасности дорожного движения в Котельниково06.06.2019 10:35
Верховный суд РФ освободил экс-главу штаба Навального в Волгограде от штрафа за зеленую “Родину-Мать”05.06.2019 17:55
Министр внутренних дел РФ наградил кадетов из Волжского за помощь в задержании грабителя05.06.2019 13:36
В Волгограде готовят четыре пляжа для жителей восьми районов05.06.2019 12:38
Волгоградская облдума свернула обсуждение темы снижения мусорного тарифа05.06.2019 11:34
Реклама