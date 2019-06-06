В Волгоградской области налоговые сборы стабильно растут

Экономика 06.06.2019 16:45
371 12
06.06.2019 16:45
Общий объем поступлений в бюджет Волгоградской области от всех налогоплательщиков региона в январе-мае текущего года составил 30,3 млрд рублей, показав рост в 110%. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в УФНС России по региону. Отмечается, что темп роста за этот период зафиксирован по всем налогам.
Основная часть поступлений областного бюджета (29,8 млрд руб., или 98,2%) обеспечена за счет пяти доходных источников - налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, налога на имущество организаций, акцизы по подакцизным товарам, налогов, относящихся к специальным налоговым режимам.
Реклама
Популярное по теме
27.05.2019 11:59
28226 16
20.05.2019 11:58
7591 42
Практически 100% платежей корпоративных клиентов Сбербанка проводятся онлайн06.06.2019 13:37
Волгоградцы отправились на экономический форум в Санкт-Петербург05.06.2019 18:23
Сбербанк запустил первые на рынке цифровые бизнес-карты с телемедициной05.06.2019 13:34
В АО «КАУСТИК» стартовал конкурс профессионального мастерства среди сотрудников рабочих специальностей05.06.2019 11:38
Сбербанк дает скидку 50% на годовое обслуживание премиальных кредитных карт и обеспечивает бесплатное снятие наличных по всему миру04.06.2019 14:50
ГК «Волгострой» обрадовал покупателей квартир летними акциями04.06.2019 08:56
В День защиты детей юные волгоградцы выпили тонну сока03.06.2019 16:29
Стать клиентом банка удаленно — реально: биометрия в вопросах и ответах03.06.2019 13:45
Наталья Шабунина рассказала о новом вкладе с доходом до 9%03.06.2019 11:08
АО «КАУСТИК» в тройке лидеров среди крупнейших предприятий-экспортеров Южного Федерального округа03.06.2019 10:18
Количество жалоб от коммерсантов бизнес-омбудсмену Волгоградской области резко возросло03.06.2019 08:54
Волгоградцы доверяют ремонт авто профессионалам31.05.2019 13:23
Волгоградский «Красный Октябрь» устраивает незабываемое лето для детей сотрудников30.05.2019 17:31
Сбербанк и Яндекс.Маркет проанализировали расходы россиян в майские праздники30.05.2019 16:22
В РСХБ стартует акция по ипотеке «Мечты сбываются»30.05.2019 13:07
Реклама