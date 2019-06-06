В Волгоградской области налоговые сборы стабильно растут





Общий объем поступлений в бюджет Волгоградской области от всех налогоплательщиков региона в январе-мае текущего года составил 30,3 млрд рублей, показав рост в 110%. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в УФНС России по региону. Отмечается, что темп роста за этот период зафиксирован по всем налогам.

Основная часть поступлений областного бюджета (29,8 млрд руб., или 98,2%) обеспечена за счет пяти доходных источников - налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, налога на имущество организаций, акцизы по подакцизным товарам, налогов, относящихся к специальным налоговым режимам.



