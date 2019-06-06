В ЦПКиО Волгограда устанавливают "домики" от солнца





На центральной аллее Центрального парка культуры и отдыха рабочие смонтировали семь навесов с подиумами и наполняют садово-парковой мебелью. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, кроме этого, специалисты продолжают укладывать брусчатку в этнозоне и деревянные настилы в зоне аттракционов. Одновременно ведется подготовка участка под оборудование зеленой территории, где все желающие смогут заниматься спортом на свежем воздухе, - первая фитнес-тренировка состоится 12 июня, в День России.

Под навесами уже расставлены первые столы, рядом с которыми установлены деревянные диваны и кресла. В ближайшее время здесь появятся качели и уличные тренажеры. Расположившись под навесом, горожане смогут сыграть в шахматы – настольную игру можно будет взять напрокат бесплатно у сотрудников парка.

Спортивную зону ЦПКиО в ближайшее время также дополнит территория для занятий спортом на свежем воздухе площадью порядка 1000 кв. м. После завершения работ по планировке участка специалисты уложат деревянные настилы и расстелят рулонный газон. По утрам здесь планируется проводить бесплатную утреннюю гимнастику под руководством тренеров, присоединиться к которой смогут все желающие горожане.

Ранее, напомним, в парке открылись две очереди веревочного городка для детей и взрослых каждый площадью порядка 1000 квадратных метров и скейт-парк на 1600 квадратных метров. В дальнейшем здесь построят теннисный корт, баскетбольную, футбольную и детскую универсальную площадки. Здесь же специалисты установят уличные шахматы с метровыми фигурами.

Все тематические площадки агрономы украшают растениями. Так, в преддверии обустройства зеленой зоны для занятия спортом на прилегающей территории агрономы высадили крупномерные хвойные деревья. У скейт-парка «прописку» получили 6-метровые березы и ели, а на территории зоны аттракционов «выросли» березы, высаженные в стилизованные деревянные кашпо. Всего с начала посадочного сезона в этом году в ЦПКиО высадили свыше 140 деревьев и 5,5 тысячи кустарников. Для ухода за ними в 2018 году смонтировано 6,7 тысячи метров современного поливочного водопровода, в текущем году инвестор проложит еще порядка 16 тысяч метров.

Между тем, в результате реконструкции парка пришлось вырубить много старых деревьев. И, хотя было посажено много новых, тени в парке явно не хватает. Навесы помогут волгоградцам скоротать жару под укрытием.