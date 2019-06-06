В ЦПКиО Волгограда устанавливают "домики" от солнца

Общество 06.06.2019 14:24
5464 8
06.06.2019 14:24
На центральной аллее Центрального парка культуры и отдыха рабочие смонтировали семь навесов с подиумами и наполняют садово-парковой мебелью. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, кроме этого, специалисты продолжают укладывать брусчатку в этнозоне и деревянные настилы в зоне аттракционов. Одновременно ведется подготовка участка под оборудование зеленой территории, где все желающие смогут заниматься спортом на свежем воздухе, - первая фитнес-тренировка состоится 12 июня, в День России.
Под навесами уже расставлены первые столы, рядом с которыми установлены деревянные диваны и кресла. В ближайшее время здесь появятся качели и уличные тренажеры. Расположившись под навесом, горожане смогут сыграть в шахматы – настольную игру можно будет взять напрокат бесплатно у сотрудников парка.
Спортивную зону ЦПКиО в ближайшее время также дополнит территория для занятий спортом на свежем воздухе площадью порядка 1000 кв. м. После завершения работ по планировке участка специалисты уложат деревянные настилы и расстелят рулонный газон. По утрам здесь планируется проводить бесплатную утреннюю гимнастику под руководством тренеров, присоединиться к которой смогут все желающие горожане.
Ранее, напомним, в парке открылись две очереди веревочного городка для детей и взрослых каждый площадью порядка 1000 квадратных метров и скейт-парк на 1600 квадратных метров. В дальнейшем здесь построят теннисный корт, баскетбольную, футбольную и детскую универсальную площадки. Здесь же специалисты установят уличные шахматы с метровыми фигурами.
Все тематические площадки агрономы украшают растениями. Так, в преддверии обустройства зеленой зоны для занятия спортом на прилегающей территории агрономы высадили крупномерные хвойные деревья. У скейт-парка «прописку» получили 6-метровые березы и ели, а на территории зоны аттракционов «выросли» березы, высаженные в стилизованные деревянные кашпо. Всего с начала посадочного сезона в этом году в ЦПКиО высадили свыше 140 деревьев и 5,5 тысячи кустарников. Для ухода за ними в 2018 году смонтировано 6,7 тысячи метров современного поливочного водопровода, в текущем году инвестор проложит еще порядка 16 тысяч метров.
Между тем, в результате реконструкции парка пришлось вырубить много старых деревьев. И, хотя было посажено много новых, тени в парке явно не хватает. Навесы помогут волгоградцам скоротать жару под укрытием.
Реклама
Популярное по теме
20.05.2019 14:29
29243 23
29.05.2019 10:20
12700 14
В Волгоградской области почти на 2 часа остановились поезда с пассажирами-курортниками06.06.2019 16:07
В Волгограде газовикам запретили присылать письма с угрозами06.06.2019 15:50
Регоператора заставили пересчитать плату за невывоз мусора06.06.2019 14:40
В Волгограде пациентка получила компенсацию за сломанную у стоматолога челюсть06.06.2019 13:06
В Волгограде на «Красном Октябре» из-за жары усилены меры безопасности06.06.2019 13:02
В Волгоградской области сайты о зоновской «романтике» объявили вне закона06.06.2019 12:08
Жители Волгоградской области требуют выгнать «ядовитых» овощеводов из теплиц06.06.2019 11:45
Юные волонтеры и сотрудники ГИБДД провели акцию по пропаганде безопасности дорожного движения в Котельниково06.06.2019 10:35
Верховный суд РФ освободил экс-главу штаба Навального в Волгограде от штрафа за зеленую “Родину-Мать”05.06.2019 17:55
Министр внутренних дел РФ наградил кадетов из Волжского за помощь в задержании грабителя05.06.2019 13:36
В Волгограде готовят четыре пляжа для жителей восьми районов05.06.2019 12:38
Волгоградская облдума свернула обсуждение темы снижения мусорного тарифа05.06.2019 11:34
На севере Волгограда улицу затопила коммунальная река05.06.2019 11:26
В центре Волгограда “Народный контроль” нашел “неизвестную” известную игрушку05.06.2019 08:41
Волгоградская подземка «пришла в себя» после антитеррористических учений04.06.2019 17:44
Реклама