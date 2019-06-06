Общество

В Волгоградской области сайты о зоновской «романтике» объявили вне закона

Общество 06.06.2019 12:08
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06.06.2019 12:08


Три сайта с информацией, пропагандирующей арестантский уклад и зоновскую «романтику», закрыты по требованию прокуратуры Городищенского района. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующий иск был подан в Центральный районный суд Волгограда. Представители надзорного ведомства в ходе мониторинга сети Интернет выявили сайты, содержащие информацию, запрещенную к распространению на территории РФ. В частности, на указанных сайтах содержалась информация, оправдывающая антиобщественное противоправное поведение. Там была и нецензурную брань, способствующая романтизации тюремной жизни среди подростков. Вход на сайты был свободным, не требовал предварительной регистрации. До начала судебного заседания прокуратура отказалась от заявленных требований, ввиду их добровольного исполнения. 

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