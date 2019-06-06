В Волгограде утром потушили сетевой магазин

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Происшествия 06.06.2019 09:56
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06.06.2019 09:56
Сегодня в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло возгорание в магазине “Магнит”. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании на улице имени маршала Еременко поступил на пульт дежурного в 05:45. Оказалось, что загорелся утеплитель фасада, пластиковое окно и мусор. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. На место прибыли пожарные расчёты пожарно-спасательной части №2, они потушили пожар в 06:07. От огня никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
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