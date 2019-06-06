Происшествия
Главное

В Волгограде утром потушили сетевой магазин

Происшествия 06.06.2019 09:56
951 3
06.06.2019 09:56

Сегодня в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло возгорание в магазине “Магнит”. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании на улице имени маршала Еременко поступил на пульт дежурного  в 05:45.  Оказалось, что загорелся утеплитель фасада, пластиковое окно и мусор. Площадь пожара составила около  20 квадратных метров. На место прибыли пожарные расчёты пожарно-спасательной части №2, они потушили пожар в 06:07. От огня никто не пострадал.  Причина возгорания устанавливается.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
МВД: все сообщения о минировании ТРЦ в Волгограде оказались ложными
07.05.2019 17:29
12224 1
В Волгограде сгорел рейсовый автобус (ВИДЕО)
15.05.2019 18:35
21772 16
Три человека пострадали при столкновении маршруток в Волгограде
12.05.2019 19:18
11159 0
Происшествия
05.06.2019 15:19
Происшествия 05.06.2019 15:19
1690 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.06.2019 15:05
Происшествия 05.06.2019 15:05
2970 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.06.2019 14:17
Происшествия 05.06.2019 14:17
2610 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.06.2019 10:44
Происшествия 05.06.2019 10:44
994 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.06.2019 09:20
Происшествия 05.06.2019 09:20
2496 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.06.2019 09:06
Происшествия 05.06.2019 09:06
2853 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.06.2019 16:33
Происшествия 04.06.2019 16:33
16493 44 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.06.2019 14:22
Происшествия 04.06.2019 14:22
10864 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.06.2019 13:08
Происшествия 04.06.2019 13:08
448 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.06.2019 09:54
Происшествия 04.06.2019 09:54
640 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.06.2019 17:20
Происшествия 03.06.2019 17:20
4295 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.06.2019 16:02
Происшествия 03.06.2019 16:02
4740 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.06.2019 13:43
Происшествия 03.06.2019 13:43
575 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.06.2019 11:53
Происшествия 03.06.2019 11:53
3547 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.06.2019 11:06
Происшествия 03.06.2019 11:06
2504 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:08
В Волгоградской области сайты о зоновской «романтике» объявили вне законаСмотреть фотографии
12:07
«Ростелеком»: квантовое шифрование обеспечит наивысшую степень защитыСмотреть фотографии
11:45
Жители Волгоградской области требуют выгнать «ядовитых» овощеводов из теплицСмотреть фотографии
10:47
Жителя Грозного ждет суд за инсценировки с сообщниками ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:35
Юные волонтеры и сотрудники ГИБДД провели акцию по пропаганде безопасности дорожного движения в КотельниковоСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде утром потушили сетевой магазин
08:26
В Волгограде больных и стариков кормили молочным суррогатом под видом натуральных продуктовСмотреть фотографии
22:29
"Людей увозят на скорых": в Волгограде с новой силой разгорелся пожар на несанкционированной свалке (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:31
«Высота 102»ТВ: Политическая элита Волгоградской области выступила за своего героя Смотреть фотографииCмотреть видео
18:23
Волгоградцы отправились на экономический форум в Санкт-Петербург
17:55
Верховный суд РФ освободил экс-главу штаба Навального в Волгограде от штрафа за зеленую “Родину-Мать”Смотреть фотографии
17:29
Волгоградское общество охотников и рыболовов уличили в противоправном поведенииСмотреть фотографии
17:28
Бывший главный патологоанатом Волгоградской области ответит за громкое дело о смерти роженицыСмотреть фотографии
17:10
В Волжском устроитель подпольного “казино” стал фигурантом уголовного дела
16:58
МегаФон, Ростелеком и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5GСмотреть фотографии
16:06
Верховный суд РФ подтвердил приговор убийце-расчленителю из ВолжскогоСмотреть фотографии
15:44
Волгоградские единороссы нашли конкурента губернатору на выборахСмотреть фотографии
15:19
В Волгограде мужчина на "Оке" пытался сжечь рыбный цехСмотреть фотографии
15:05
У крупного магазина в Волгограде разлилось "море"Смотреть фотографииCмотреть видео
14:17
Волгоградец впал в ярость после сделанного ему замечания и избил "обидчика"Смотреть фотографии
12:40
На севере Волгограда горит стихийная свалкаСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде готовят четыре пляжа для жителей восьми районовСмотреть фотографии
12:24
Губернатор Волгоградской области объявил о решении идти на выборы Смотреть фотографииCмотреть видео
12:19
Жителя Волгоградской области будут судить за увечье четырехмесячного ребенка
12:16
"На особом контроле": В Волгограде полицейские разберутся в гибели лошадей на пожареСмотреть фотографии
11:38
В АО «КАУСТИК» стартовал конкурс профессионального мастерства среди сотрудников рабочих специальностейСмотреть фотографии
11:34
Волгоградская облдума свернула обсуждение темы снижения мусорного тарифаСмотреть фотографии
11:26
На севере Волгограда улицу затопила коммунальная рекаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:43
"Он - не бес!": депутаты-коммунисты Волгоградской облдумы вступились за бывшего главу государства Смотреть фотографии
10:29
Волгоградская облдума назначила дату выборов губернатораСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 