В Волгограде больных и стариков кормили молочным суррогатом под видом натуральных продуктов

Расследования 06.06.2019 08:26
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06.06.2019 08:26
Поставщиков фальсифицированной молочной продукции задержали в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в МВД России. Злоумышленникам удалось запустить в торговую сеть под видом натуральных молочных изделий продукты, изготовленные из растительных жиров.
Продукты с заменителями они покупали в других регионах. После этого аферисты наклеивали на упаковки поддельные этикетки и под видом сливочного масла высшего сорта, творога и сметаны поставляли фальсифицированные продукты в учреждения здравоохранения и соцзащиты, крупные сетевые магазины, столовые, кондитерские и пекарни. В Волгограде они зарегистрировали фирму и арендовали склады. По данным правоохранителей, только за последние четыре месяца сообщники получили около 33 миллионов рублей преступного дохода.
При обыске были изъяты около 4 тонн фальсификата. Возбуждено уголовное дело.
“Деятельность организованной группы пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Волгограду во взаимодействии с представителями прокуратуры”, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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