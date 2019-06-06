В Волгограде больных и стариков кормили молочным суррогатом под видом натуральных продуктов





Поставщиков фальсифицированной молочной продукции задержали в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в МВД России. Злоумышленникам удалось запустить в торговую сеть под видом натуральных молочных изделий продукты, изготовленные из растительных жиров.









Продукты с заменителями они покупали в других регионах. После этого аферисты наклеивали на упаковки поддельные этикетки и под видом сливочного масла высшего сорта, творога и сметаны поставляли фальсифицированные продукты в учреждения здравоохранения и соцзащиты, крупные сетевые магазины, столовые, кондитерские и пекарни. В Волгограде они зарегистрировали фирму и арендовали склады. По данным правоохранителей, только за последние четыре месяца сообщники получили около 33 миллионов рублей преступного дохода.









При обыске были изъяты около 4 тонн фальсификата. Возбуждено уголовное дело.

“Деятельность организованной группы пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Волгограду во взаимодействии с представителями прокуратуры”, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





