[1]Первый
видеозвонок за пределы опытных и/или тестовых зон 5G,
созданных в России, совершенный с использованием коммерческого 5G-смартфонаOPPO.
Телеком 05.06.2019 16:58
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05.06.2019 16:58
[1]Первый
видеозвонок за пределы опытных и/или тестовых зон 5G,
созданных в России, совершенный с использованием коммерческого 5G-смартфонаOPPO.
МегаФон, Ростелеком и Nokiaпровели первый международный видеозвонок в российских сетях 5G,соединив Санкт-Петербург и Хельсинки.
Первый в России международный видеозвонок в сетях 5G1 положил начало практическому применению сетей мобильной связи нового поколения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «МегаФон» Президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто в Хельсинки позвонили президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе.
Между появлением в России первого и пятого поколений прошло почти 28 лет. Первый звонок по мобильному телефону в сетях GSM в России 9 сентября 1991 года совершил мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак своему коллеге в город-побратим Сиэтл.
Еще один звонок во время мероприятия подтвердил техническую возможность совместного использования инфраструктуры сети 5G разными операторами. Впервые в России состоялся звонок в сети 5Gмежду абонентом МегаФона и абонентом Tele2. Звонок совершили директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе и генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.
Директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе: «Санкт-Петербург — это город великих событий и преобразований. Сегодня мы становимся свидетелями настоящей цифровой революции в России. Первый 5G звонок, который мы осуществили, символичен для будущего технологий, в котором российские компании-лидеры телеком-рынка совместными усилиями осуществляют цифровые прорывы и инициируют судьбоносные преобразования для новой цифровой экономики страны. Ведь технологии 5G — это неотъемлемая часть для развития инноваций в промышленности, социальной и общественной сферах».
[1]Первый
видеозвонок за пределы опытных и/или тестовых зон 5G,
созданных в России, совершенный с использованием коммерческого 5G-смартфонаOPPO.
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