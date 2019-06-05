В Волгограде мужчина на “Оке” пытался сжечь рыбный цех





Ответить за поджог производственного объекта в Волгограде предстоит жителю Калачевского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, минувшей ночью в полицию позвонил 50-летний индивидуальный предприниматель. Он рассказал, что кто-то поджег крышу здания. С огнем сотрудники справились сами. А прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы задержали неподалеку автомашину 54-летнего пьяного мужчину, который ехал на “Оке”. По данным следствия, он и забросил на крышу подожженную полуторалитровую пластиковую бутылку с бензином. На это его толкнула давняя вражда с владельцем рыбного цеха. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за пьяную езду и лишили за это водительских прав.

В отношении нетрезвого поджигателя возбуждены два уголовных дела по статьям “Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога” и “Повторное управление автомобилем в состоянии опьянения”. Теперь ему грозит не только до пяти лет лишения свободы, но и крупный штраф, а также лишение водительских прав.