Министр внутренних дел РФ наградил кадетов из Волжского за помощь в задержании грабителя





Сегодня министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев в Москве встретился с юными жителями Волжского, которые помогли задержать преступника. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в МВД России. Торжественная церемония награждения детей, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении правонарушений, прошла в Московском университете МВД России им. В.Я. Кикотя. В ней участвовали 20 ребят из 10 регионов страны. Им вручили почетные грамоты и ценные подарки.

В региональном главке МВД информагентству уточнили, что 12-летние ученики школы №9 Волжского Дмитрий Богдашкин, Даниил Гетман, Тимофей Комиссаров, Артемий Краснопольский, Максим Пырков, Егор Строков стали свидетелями грабежа. Это произошло в октябре прошлого года. Они увидели, как взрослый мужчина вырвал сумку из рук пенсионерки. Прохожие попытались догнать убегающего преступника, но дети были быстрее. Они бросились злоумышленнику наперерез. Благодаря их помощи грабителя задержали, а сумку вернули хозяйке.



