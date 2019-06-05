Общество

Министр внутренних дел РФ наградил кадетов из Волжского за помощь в задержании грабителя

Общество 05.06.2019 13:36
607 0
05.06.2019 13:36


Сегодня министр внутренних дел Российской Федерации  Владимир Колокольцев в Москве  встретился с юными жителями Волжского,  которые помогли задержать преступника. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в МВД России. Торжественная церемония награждения детей, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении правонарушений, прошла в Московском университете МВД России им. В.Я. Кикотя. В ней участвовали  20 ребят из 10 регионов страны. Им вручили почетные грамоты и ценные подарки.
В региональном главке МВД информагентству уточнили, что  12-летние ученики   школы №9 Волжского Дмитрий Богдашкин, Даниил Гетман, Тимофей Комиссаров, Артемий Краснопольский, Максим Пырков, Егор Строков  стали свидетелями грабежа. Это произошло в октябре прошлого года. Они увидели, как взрослый мужчина вырвал сумку из рук пенсионерки.  Прохожие попытались догнать убегающего преступника, но дети были быстрее. Они бросились злоумышленнику наперерез. Благодаря их помощи грабителя задержали, а сумку вернули хозяйке.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Из-под ног Родины-матери в Волгограде "уходят" плиты
20.05.2019 14:29
29193 23
Среди пострадавших в сгоревшем самолете «Москва-Мурманск» нашелся еще один уроженец Волгоградской области
11.05.2019 08:27
22070 0
Волгограду вернули потерянный причал
29.05.2019 10:20
12652 14
Общество
05.06.2019 12:38
Общество 05.06.2019 12:38
1958 2 Обсудить

0
Далее
Общество
05.06.2019 11:34
Общество 05.06.2019 11:34
10924 16 Обсудить

0
Далее
Общество
05.06.2019 11:26
Общество 05.06.2019 11:26
6278 3 Обсудить

0
Далее
Общество
05.06.2019 08:41
Общество 05.06.2019 08:41
10107 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.06.2019 17:44
Общество 04.06.2019 17:44
1589 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.06.2019 16:17
Общество 04.06.2019 16:17
586 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.06.2019 16:07
Общество 04.06.2019 16:07
5187 10 Обсудить

0
Далее
Общество
04.06.2019 13:24
Общество 04.06.2019 13:24
2884 2 Обсудить

0
Далее
Общество
04.06.2019 12:57
Общество 04.06.2019 12:57
5189 3 Обсудить

0
Далее
Общество
04.06.2019 11:59
Общество 04.06.2019 11:59
7952 21 Обсудить

0
Далее
Общество
04.06.2019 10:07
Общество 04.06.2019 10:07
5311 3 Обсудить

0
Далее
Общество
04.06.2019 09:06
Общество 04.06.2019 09:06
1355 6 Обсудить

0
Далее
Общество
03.06.2019 22:41
Общество 03.06.2019 22:41
7153 0 Обсудить

0
Далее
Общество
03.06.2019 17:52
Общество 03.06.2019 17:52
5193 17 Обсудить

0
Далее
Общество
03.06.2019 17:32
Общество 03.06.2019 17:32
987 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:06
Верховный суд РФ подтвердил приговор убийце-расчленителю из ВолжскогоСмотреть фотографии
15:44
Волгоградские единороссы нашли конкурента губернатору на выборахСмотреть фотографии
15:19
В Волгограде мужчина на “Оке” пытался сжечь рыбный цехСмотреть фотографии
15:05
У крупного магазина в Волгограде разлилось “море”Смотреть фотографииCмотреть видео
14:17
Волгоградец впал в ярость после сделанного ему замечания и избил "обидчика"Смотреть фотографии
13:36
Министр внутренних дел РФ наградил кадетов из Волжского за помощь в задержании грабителяСмотреть фотографии
13:34
Сбербанк запустил первые на рынке цифровые бизнес-карты с телемедицинойСмотреть фотографии
12:40
На севере Волгограда горит стихийная свалкаСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде готовят четыре пляжа для жителей восьми районовСмотреть фотографии
12:24
Губернатор Волгоградской области объявил о решении идти на выборыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:19
Жителя Волгоградской области будут судить за увечье четырехмесячного ребенка
12:16
“На особом контроле”: В Волгограде полицейские разберутся в гибели лошадей на пожареСмотреть фотографии
11:38
В АО «КАУСТИК» стартовал конкурс профессионального мастерства среди сотрудников рабочих специальностейСмотреть фотографии
11:34
Волгоградская облдума свернула обсуждение темы снижения мусорного тарифаСмотреть фотографии
11:26
На севере Волгограда улицу затопила коммунальная рекаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:43
"Он - не бес!": депутаты-коммунисты Волгоградской облдумы вступились за бывшего главу государства Смотреть фотографии
10:29
Волгоградская облдума назначила дату выборов губернатораСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде в деле о смертельном крушении катамарана "Елань-12" появился новый фигурантСмотреть фотографии
09:20
В центре Волгограда молодой человек пострадал в стычке у караоке-клубаСмотреть фотографии
09:06
Пожар в жилом доме в Волгограде: эвакуированы люди, есть погибший и пострадавшиеСмотреть фотографии
08:41
В центре Волгограда “Народный контроль” нашел “неизвестную” известную игрушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:54
От губернатора Волгоградской области ждут решения о выборахСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгограде суровое озеленение сорняками компенсируют розы Смотреть фотографииCмотреть видео
17:44
Волгоградская подземка «пришла в себя» после антитеррористических ученийСмотреть фотографии
17:09
Чемпионы всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя» из Махачкалы и Оренбурга готовятся к встрече с тренерами «Барселоны»Смотреть фотографии
16:33
На "Химпроме" в Волгограде произошел пожарСмотреть фотографии
16:17
Школьники из Волгоградской, Ростовской и Воронежской областей станут «военными корреспондентами»Смотреть фотографии
16:07
Волгоградские дороги спасают душемСмотреть фотографии
16:05
Новую вспышку бруцеллеза ликвидируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:16
Волгоградстат «по-новому» подошел к ценам на бензинСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 