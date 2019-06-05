Министр внутренних дел РФ наградил кадетов из Волжского за помощь в задержании грабителя

Общество 05.06.2019 13:36
607 0
05.06.2019 13:36
Сегодня министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев в Москве встретился с юными жителями Волжского, которые помогли задержать преступника. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в МВД России. Торжественная церемония награждения детей, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении правонарушений, прошла в Московском университете МВД России им. В.Я. Кикотя. В ней участвовали 20 ребят из 10 регионов страны. Им вручили почетные грамоты и ценные подарки.
В региональном главке МВД информагентству уточнили, что 12-летние ученики школы №9 Волжского Дмитрий Богдашкин, Даниил Гетман, Тимофей Комиссаров, Артемий Краснопольский, Максим Пырков, Егор Строков стали свидетелями грабежа. Это произошло в октябре прошлого года. Они увидели, как взрослый мужчина вырвал сумку из рук пенсионерки. Прохожие попытались догнать убегающего преступника, но дети были быстрее. Они бросились злоумышленнику наперерез. Благодаря их помощи грабителя задержали, а сумку вернули хозяйке.
Реклама
Популярное по теме
20.05.2019 14:29
29193 23
29.05.2019 10:20
12652 14
В Волгограде готовят четыре пляжа для жителей восьми районов05.06.2019 12:38
Волгоградская облдума свернула обсуждение темы снижения мусорного тарифа05.06.2019 11:34
На севере Волгограда улицу затопила коммунальная река05.06.2019 11:26
В центре Волгограда “Народный контроль” нашел “неизвестную” известную игрушку05.06.2019 08:41
Волгоградская подземка «пришла в себя» после антитеррористических учений04.06.2019 17:44
Школьники из Волгоградской, Ростовской и Воронежской областей станут «военными корреспондентами»04.06.2019 16:17
Волгоградские дороги спасают душем04.06.2019 16:07
Несостоявшегося студента из Африки депортируют из Волгограда домой04.06.2019 13:24
«Паника» в аэропорту и в подземке: в Волгограде проходят антитеррористические учения04.06.2019 12:57
Волгоградцам еще не разрешают купаться04.06.2019 11:59
В Волгоградской области у активистов «Народного контроля» начались летние смены04.06.2019 10:07
В волгоградскую подземку могут нагрянуть борцы с террористами04.06.2019 09:06
Небо над Волгоградом пронзила редкая горизонтальная молния (ФОТО)03.06.2019 22:41
Суд подтвердил правоту ФАС России в скандальном споре с волгоградской "Памятью" и мэрией03.06.2019 17:52
В Красноармейском районе Волгограда владелец ларька микрозаймов проиграл судебную битву с мэрией03.06.2019 17:32
Реклама