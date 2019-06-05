В Волгограде готовят четыре пляжа для жителей восьми районов





Специалисты муниципальной службы спасения проверили дно и очистили от мусора акваторию четырех городских пляжей. Сейчас места отдыха проходят следующий этап обследования - отбор проб почвы и воды на соответствие показателям безопасности. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. В ходе обследования водолазы очистили дно реки от посторонних предметов, в т.ч. осколков, веток и мусора. Кроме того, специалисты службы спасения проверили в местах купания прибрежную часть, она должна быть пологая, без ям и резких обрывов.

Для получения санитарно-эпидемиологического заключения все пляжи также пройдут обязательную экспертизу. Окончательный вердикт о разрешении купания на том или ином объекте выносится сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области только по завершении анализа проб воды и почвы.

В этом году места отдыха с купанием для горожан планируется открыть в Кировском районе на левом берегу р. Волги (о. Сарпинский) и в Красноармейском районе на правом берегу р. Волги (песчаная коса северо-западней маяка полуострова Сарептский). Зоны отдыха у воды без купания - на правом берегу р. Волги напротив отеля «Старт» (ул. им. Грамши, д. 4) и в Советском районе на правом берегу р. Волги (Ельшанская набережная, микрорайон Тулака). На этих территориях ежегодно оборудуются места отдыха у воды. Купальный сезон стартует 15 июня и продлится до 1 сентября.

После получения разрешения от надзорных органов профильные службы приступят к подготовке площадок для установки биотуалетов и малых форм. В местах, запрещенных для купания, будут установлены информационные щиты с предупреждающими и запрещающими знаками.

На пляжах также будут организованы охрана, помощь медиков и спасателей. С этой целью на территории специалисты установят спасательные посты, а зоны для купания обозначат яркими буйками.

Места отдыха с купанием для горожан будут открыты на тех участках прибрежной территории, которые отвечает всему спектру обязательных требований. Во-первых, пробы воды и почвы должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам; во- вторых, дно в местах купания должно быть пологое, без ям и резких обрывов, без сильного течения и водоворотов. Чтобы отдых на пляже был не только безопасным, но и комфортным, на прибрежной территории должно быть достаточно места для размещения необходимой инфраструктуры. На тех участках, которые отвечают требования комфорта и безопасности лишь в части пляжной территории, на тот же период будут оборудованы места отдыха у воды без купания.