Общество

В Волгограде готовят четыре пляжа для жителей восьми районов

Общество 05.06.2019 12:38
1959 2
05.06.2019 12:38


Специалисты муниципальной службы спасения проверили дно и очистили от мусора акваторию четырех городских пляжей. Сейчас места отдыха проходят следующий этап обследования - отбор проб почвы и воды на соответствие показателям безопасности. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.  В ходе обследования водолазы очистили дно реки от посторонних предметов, в т.ч. осколков, веток и мусора. Кроме того, специалисты службы спасения проверили в местах купания прибрежную часть, она должна быть пологая, без ям и резких обрывов.
Для получения санитарно-эпидемиологического заключения все пляжи также пройдут обязательную экспертизу. Окончательный вердикт о разрешении купания на том или ином объекте выносится сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области только по завершении анализа проб воды и почвы.
В этом году места отдыха с купанием для горожан планируется открыть в Кировском районе  на левом берегу р. Волги (о. Сарпинский) и в Красноармейском районе на правом берегу р. Волги (песчаная коса северо-западней маяка полуострова Сарептский). Зоны отдыха у воды без купания - на правом берегу р. Волги напротив отеля «Старт» (ул. им. Грамши, д. 4) и в Советском районе на правом берегу р. Волги (Ельшанская набережная, микрорайон Тулака).  На этих территориях  ежегодно  оборудуются  места отдыха у воды.  Купальный сезон стартует 15 июня и продлится до 1 сентября.
После получения разрешения от надзорных органов профильные службы приступят к подготовке площадок для установки биотуалетов и малых форм. В местах, запрещенных для купания, будут установлены информационные щиты с предупреждающими и запрещающими знаками.
На пляжах также будут организованы охрана, помощь медиков и спасателей. С этой целью на территории специалисты установят спасательные посты, а зоны для купания обозначат яркими буйками. 
Места отдыха с купанием для горожан будут открыты на тех участках  прибрежной территории, которые отвечает всему спектру обязательных требований. Во-первых, пробы воды и почвы должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам;  во- вторых, дно в местах купания должно быть пологое, без ям и резких обрывов, без сильного течения и водоворотов.  Чтобы отдых на пляже был не только безопасным, но и комфортным, на прибрежной  территории должно быть  достаточно места для размещения необходимой инфраструктуры. На тех участках, которые отвечают требования комфорта и безопасности лишь в части пляжной территории,  на тот же период будут оборудованы места отдыха у воды без купания.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Из-под ног Родины-матери в Волгограде "уходят" плиты
20.05.2019 14:29
29194 23
Среди пострадавших в сгоревшем самолете «Москва-Мурманск» нашелся еще один уроженец Волгоградской области
11.05.2019 08:27
22070 0
Волгограду вернули потерянный причал
29.05.2019 10:20
12652 14
Общество
05.06.2019 13:36
Общество 05.06.2019 13:36
608 Обсудить

0
Далее
Общество
05.06.2019 11:34
Общество 05.06.2019 11:34
10924 16 Обсудить

0
Далее
Общество
05.06.2019 11:26
Общество 05.06.2019 11:26
6279 3 Обсудить

0
Далее
Общество
05.06.2019 08:41
Общество 05.06.2019 08:41
10107 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.06.2019 17:44
Общество 04.06.2019 17:44
1589 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.06.2019 16:17
Общество 04.06.2019 16:17
586 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.06.2019 16:07
Общество 04.06.2019 16:07
5187 10 Обсудить

0
Далее
Общество
04.06.2019 13:24
Общество 04.06.2019 13:24
2884 2 Обсудить

0
Далее
Общество
04.06.2019 12:57
Общество 04.06.2019 12:57
5189 3 Обсудить

0
Далее
Общество
04.06.2019 11:59
Общество 04.06.2019 11:59
7952 21 Обсудить

0
Далее
Общество
04.06.2019 10:07
Общество 04.06.2019 10:07
5311 3 Обсудить

0
Далее
Общество
04.06.2019 09:06
Общество 04.06.2019 09:06
1355 6 Обсудить

0
Далее
Общество
03.06.2019 22:41
Общество 03.06.2019 22:41
7153 0 Обсудить

0
Далее
Общество
03.06.2019 17:52
Общество 03.06.2019 17:52
5193 17 Обсудить

0
Далее
Общество
03.06.2019 17:32
Общество 03.06.2019 17:32
987 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:06
Верховный суд РФ подтвердил приговор убийце-расчленителю из ВолжскогоСмотреть фотографии
15:44
Волгоградские единороссы нашли конкурента губернатору на выборахСмотреть фотографии
15:19
В Волгограде мужчина на “Оке” пытался сжечь рыбный цехСмотреть фотографии
15:05
У крупного магазина в Волгограде разлилось “море”Смотреть фотографииCмотреть видео
14:17
Волгоградец впал в ярость после сделанного ему замечания и избил "обидчика"Смотреть фотографии
13:36
Министр внутренних дел РФ наградил кадетов из Волжского за помощь в задержании грабителяСмотреть фотографии
13:34
Сбербанк запустил первые на рынке цифровые бизнес-карты с телемедицинойСмотреть фотографии
12:40
На севере Волгограда горит стихийная свалкаСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде готовят четыре пляжа для жителей восьми районовСмотреть фотографии
12:24
Губернатор Волгоградской области объявил о решении идти на выборыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:19
Жителя Волгоградской области будут судить за увечье четырехмесячного ребенка
12:16
“На особом контроле”: В Волгограде полицейские разберутся в гибели лошадей на пожареСмотреть фотографии
11:38
В АО «КАУСТИК» стартовал конкурс профессионального мастерства среди сотрудников рабочих специальностейСмотреть фотографии
11:34
Волгоградская облдума свернула обсуждение темы снижения мусорного тарифаСмотреть фотографии
11:26
На севере Волгограда улицу затопила коммунальная рекаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:43
"Он - не бес!": депутаты-коммунисты Волгоградской облдумы вступились за бывшего главу государства Смотреть фотографии
10:29
Волгоградская облдума назначила дату выборов губернатораСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде в деле о смертельном крушении катамарана "Елань-12" появился новый фигурантСмотреть фотографии
09:20
В центре Волгограда молодой человек пострадал в стычке у караоке-клубаСмотреть фотографии
09:06
Пожар в жилом доме в Волгограде: эвакуированы люди, есть погибший и пострадавшиеСмотреть фотографии
08:41
В центре Волгограда “Народный контроль” нашел “неизвестную” известную игрушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:54
От губернатора Волгоградской области ждут решения о выборахСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгограде суровое озеленение сорняками компенсируют розы Смотреть фотографииCмотреть видео
17:44
Волгоградская подземка «пришла в себя» после антитеррористических ученийСмотреть фотографии
17:09
Чемпионы всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя» из Махачкалы и Оренбурга готовятся к встрече с тренерами «Барселоны»Смотреть фотографии
16:33
На "Химпроме" в Волгограде произошел пожарСмотреть фотографии
16:17
Школьники из Волгоградской, Ростовской и Воронежской областей станут «военными корреспондентами»Смотреть фотографии
16:07
Волгоградские дороги спасают душемСмотреть фотографии
16:05
Новую вспышку бруцеллеза ликвидируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:16
Волгоградстат «по-новому» подошел к ценам на бензинСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 