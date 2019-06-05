Расследования

Ребенок пострадал в ДТП с маршруткой в Волжском

Расследования 05.06.2019 12:29
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05.06.2019 12:29


Девятилетняя девочка пострадала в аварии, произошедшей сегодня в Волжском. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, примерно в 10:40 на пересечении улиц Коммунистической и  Горького столкнулись маршрутная “ГАЗель” и “Suzuki Vitara”.  В салоне микроавтобуса маршрута №16 находились женщина и ее дочка. Девочка получила травму головы и ее направили на обследование в больницу. По предварительным данным, причиной ДТП стал маневр водителя иномарки. Информация уточняется.

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