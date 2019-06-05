Губернатор Волгоградской области объявил о решении идти на выборы

Об этом заявил сегодня Андрей Бочаров на совещании по развитию Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102».

Напомним, в расширенном совещании по вопросам развития Волгоградской области, которое в эти минуты проходит в ГДЮЦ, принимают участие более 400 человек – представители всех ключевых сфер. Андрей Бочаров поблагодарил жителей региона за доверие и поддержку проектов, которые реализуются в области, подчеркнув, что останавливаться на достигнутом нельзя, а надо двигаться дальше. Также он акцентировал внимание на приоритетах, которые должны стать основой совместной работы на пятилетний период.

Первое — достижение на территории Волгоградской области поставленных Президентом Российской Федерации национальных целей и стратегических задач, целевых показателей национальных проектов развития Российской Федерации на период до 2024 года.

Второе — реализация приоритетных проектов развития на территории всех муниципальных образований Волгоградской области.

Третье — сохранение социально-экономической стабильности, выполнение социальных обязательств перед жителями Волгоградской области, обеспечение комплексной безопасности Волгоградской области.

Глава региона особенно подчеркнул, что вопросы, которые еще не решены, необходимо максимально учесть при реализации масштабных проектов.

Сегодня же на заседании Волгоградской облдумы было принято решение о назначении выборов губернатора и депутатов регпарламента: голосование состоится 8 сентября 2019 года. Также глава региона встретился и с членами региональной инициативной группы по выдвижению Андрея Бочарова на второй губернаторский срок. Напомним, 8 мая Евгений Рогов от лица ветеранского сообщества предложил действующему главе региона вновь пойти на губернаторские выборы, которые состоятся в сентябре этого года. До этого решение единогласно поддержали на расширенном заседании областного совета ветеранов.

Уже 22 мая прошло заседание актива инициативной группы. В ее состав вошли почетные жители Волгоградской области, видные общественные деятели, олимпийские чемпионы, врачи, учителя, представители сферы культуры, бизнес-сообщества. За короткое время поддержка инициативы ветеранов начала приобретать характер общественного движения: подобные группы появились во всех районах области — представители актива провели десятки встреч с жителями.