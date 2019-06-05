Верховный суд РФ подтвердил приговор убийце-расчленителю из Волжского

Расследования 05.06.2019 16:06
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05.06.2019 16:06
Сегодня Верховный суд Российской Федерации оставил в силе приговор волжанину Александру Масленникову, осужденному за убийство двух девушек, сообщили ИА “Высота 102” в Волгоградском облсуде. Напомним, 13 октября 2017 года он познакомился с двумя девушками в караоке-клубе в Волжском. После этого они поехали на съемную квартиру Масленникова. Там через какое-то время вспыхнула ссора и мужчина зарезал одну девушку ножом, затем он убил и ее подругу. Тела он расчленил и закопал в лесополосе. Примерно через две недели убийцу задержали в Подмосковье, где он скрывался у своей знакомой. Примечательно и то, что всего за несколько месяцев до убийства Масленников вышел из тюрьмы, где за изнасилование и разбой отсидел 11 лет.
В конце февраля Волгоградский областной суд приговорил убийцу к 23 годам лишения свободы. В понедельник он пытался отменить часть приговора, позволяющему родственникам жертв следить за его перемещениями во время отбытия наказания и узнать точную дату его освобождения. Волгоградский областной суд отказал ему в этом. В Верховном суде Масленников добивался смягчения приговора. Отметим, что брат убитой Ольги Шапошниковой просил Верховный суд ужесточить наказание и приговорить убийцу к пожизненному заключению.
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