Расследования 05.06.2019 10:11
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05.06.2019 10:11
В отдельное производство выделено уголовное дело сотрудника ГИМС, проверявшего на соответствие нормам безопасности стоянку потерпевшего крушение катамарана “Елань-12”. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в Генеральной прокуратуре РФ. Работника Государственной инспекции маломерных судов подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Сейчас ведётся следствие.
Также стало известно, что заместитель Генерального прокурора Сергей Зайцев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу отношении судоводителя “Елани-12” , допустившего смертельное столкновение, и руководителя ООО “Пристань” допустившего, по мнению следствия, выход судна. Их обвиняют в нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в том числе повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Напомним, вечером 11 июня прошлого года на Волге почти напротив речного вокзала столкнулись плавучая-дача и сухогруз “Капитан Вечеркин”. В результате крушения катамаран погибли 11 человек из 16 бывших на борту. Владельцем судна был бывший глава Калачевского района Дмитрий Хахалев.
Владельца же лодочной станции - Леонида Жданова обвиняют в том, что он “не организовал режим, предусматривающий контроль за выходом в плавание и возвращением на базу маломерных судов, их исправностью, наличием у судоводителей обязательных документов, их физическим состоянием, за соблюдением норм пассажировместимости и грузоподъемности, а также оповещение судоводителей о прогнозе погоды. Таким образом, выход судов в плавание являлся бесконтрольным, чем жизни и здоровье клиентов ставились в заведомо опасное состояние”.
Уголовное дело будет рассматриваться в Ворошиловском районном суде Волгограда.
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