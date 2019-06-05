Пожар в жилом доме в Волгограде: эвакуированы люди, есть погибший и пострадавшие





Пожар, произошедший минувшей ночью в Красноармейском районе, унёс жизнь человека, и заставил провести бессонную ночь несколько десятков жителей дома. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании в доме № 20 по улице Ломакина поступил на пульт дежурного в 22:40. К моменту прибытия пожарных он охватил площадь около 65 квадратных метров.

Однако, как стало известно информагентству от источника в экстренных службах региона, по предварительным данным, в огне погиб 70-летний мужчина и получила ожоги 30-летняя женщина. Также есть сведения еще об одном пострадавшем, который отказался от госпитализации.

Сейчас специалисты объясняют, что стало причиной трагедии.