Происшествия

На "Химпроме" в Волгограде произошел пожар

Происшествия 04.06.2019 16:33
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04.06.2019 16:33


Пожар вспыхнул сегодня днем на территории химического  предприятия в Кировском районе, об этом по предварительным данным, сообщает ИА “Высота 102”. В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 15:52, на место выехали пожарные расчеты пожарно-спасательной части №5.  Пожар вспыхнул в трансформаторе размером 3 на 3 метра - пока неизвестно, находился ли он в рабочем состоянии. Огонь потушили в 16:53. Жертв и пострадавших нет. По свидетельству очевидцев, пламя появилось после хлопка. 
Фото: Карен Манукян

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