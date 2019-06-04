В Волгограде ребенок попал под машину у главной высоты России (ВИДЕО)





Школьница пострадала сегодня на дороге в Центральном районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, около полудня на Второй продольной у остановки “Мамаев курган” 12-летнюю девочку сбил водитель “Лады Калины”. Это случилось, когда школьница переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.

Первую помощь пострадавшему ребенку оказали неравнодушные прохожие. Они вызвали “скорую помощь”. Ребенка с переломом ноги госпитализировали в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД.