В Волгограде ребенок попал под машину у главной высоты России (ВИДЕО)

Происшествия 04.06.2019 14:22
9581 2
04.06.2019 14:22
Школьница пострадала сегодня на дороге в Центральном районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, около полудня на Второй продольной у остановки “Мамаев курган” 12-летнюю девочку сбил водитель “Лады Калины”. Это случилось, когда школьница переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.
Первую помощь пострадавшему ребенку оказали неравнодушные прохожие. Они вызвали “скорую помощь”. Ребенка с переломом ноги госпитализировали в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Реклама
Популярное по теме
07.05.2019 17:29
12206 1
15.05.2019 18:35
21649 16
12.05.2019 19:18
11130 0
На "Химпроме" в Волгограде произошел пожар04.06.2019 16:33
Происшествия 04.06.2019 16:33
2405 2 Обсудить
Житель Волгоградской области сжег одежду, чтобы вернуть жену04.06.2019 13:08
Происшествия 04.06.2019 13:08
255 Обсудить
В Волгоградской области пьяный водитель опрокинул машину в канал04.06.2019 09:54
Происшествия 04.06.2019 09:54
485 Обсудить
Житель Волгоградской области погиб во время ремонта сплит-системы03.06.2019 17:20
Происшествия 03.06.2019 17:20
3728 2 Обсудить
На диком пляже на острове Сарпинский в Волгограде нашли старую мину03.06.2019 16:02
Происшествия 03.06.2019 16:02
4647 2 Обсудить
В Волгограде супругов из Уфы будут судить за участие в наркоторговле03.06.2019 13:43
Происшествия 03.06.2019 13:43
526 1 Обсудить
У "Волгоград Арены" внедорожник "BMW" подрезал скоростной трамвай03.06.2019 11:53
Происшествия 03.06.2019 11:53
3400 4 Обсудить
В Волгограде сотрудники МЧС искали судоводителей-нарушителей03.06.2019 11:06
Происшествия 03.06.2019 11:06
2405 4 Обсудить
Три человека пострадали в аварии у Волжской ГЭС03.06.2019 10:28
Происшествия 03.06.2019 10:28
2057 2 Обсудить
В Волгоградской области в перевернувшейся легковушке погиб ребенок, двое взрослых пострадали02.06.2019 13:30
Происшествия 02.06.2019 13:30
4136 0 Обсудить
В Волгоградской области водитель после ДТП убежал, бросив раненого пассажира02.06.2019 10:13
Происшествия 02.06.2019 10:13
1188 0 Обсудить
В центре Волгограда из-за лихача на "Жигулях" пострадала пассажирка автобуса01.06.2019 12:40
Происшествия 01.06.2019 12:40
1434 0 Обсудить
В Волгограде накануне Дня защиты детей скончался 11-летний мальчик01.06.2019 11:12
Происшествия 01.06.2019 11:12
7319 0 Обсудить
Косят и травят: в Волгоградской области вышли на борьбу с дикорастущей коноплей01.06.2019 10:59
Происшествия 01.06.2019 10:59
1270 0 Обсудить
В Волгоградской области пожилая «гонщица» улетела в кювет01.06.2019 10:02
Происшествия 01.06.2019 10:02
1315 0 Обсудить
Реклама