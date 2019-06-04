Общество

Несостоявшегося студента из Африки депортируют из Волгограда домой

Общество 04.06.2019 13:24
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04.06.2019 13:24


Административный штраф с выдворением за пределы РФ назначен гражданину республики Гвинея, который прибыл в Волгоград на обучение, но нарушил режим пребывания на территории России. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Центрального районного суда, в город иностранный гражданин прибыл для обучения в Волгоградском медицинском университете.  Однако он не выполнил условия договора с вузом. Срок действия визы у него закончился 5 мая 2019 года. С этого времени иностранец находился в Волгограде незаконно и всячески уклонялся от выезда за пределы России. Свою вину в правонарушении несостоявшийся студент полностью признал. 

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