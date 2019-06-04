Несостоявшегося студента из Африки депортируют из Волгограда домой





Административный штраф с выдворением за пределы РФ назначен гражданину республики Гвинея, который прибыл в Волгоград на обучение, но нарушил режим пребывания на территории России. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Центрального районного суда, в город иностранный гражданин прибыл для обучения в Волгоградском медицинском университете. Однако он не выполнил условия договора с вузом. Срок действия визы у него закончился 5 мая 2019 года. С этого времени иностранец находился в Волгограде незаконно и всячески уклонялся от выезда за пределы России. Свою вину в правонарушении несостоявшийся студент полностью признал.



