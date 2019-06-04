Житель Волгоградской области сжег одежду, чтобы вернуть жену

Происшествия 04.06.2019 13:08
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04.06.2019 13:08
Ответить за поджог чужого имущества придется жителю региона. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне в полицию пришла 43-летняя женщина и заявила, что ее бывший муж забрался к ней в дом, после чего вынес во двор и сжег всю ее одежду и украшения. Самой хозяйки дома не было. Она также рассказала стражам порядка о том, что экс-супруг постоянно приезжает из соседнего района и пытается убедить ее снова выйти за него замуж.
Когда мужчину задержали, он объяснил, что просто хотел напугать бывшую спутницу жизни и таким способом “подтолкнуть” к мысли о восстановлении семьи.
Известно, что раньше его уже судили за незаконное проникновение в дом своей бывшей жены. Сейчас в отношении “борца” за ячейку общества возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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